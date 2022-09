“Un hilo invisible”: Martina Funes teje relatos a partir de sus memorias juveniles

Acostumbrada a manejar la información dura, a buscarle la vuelta a la noticia desde el ámbito académico, Martina Funes es conocida en el mundo del periodismo y la comunicación de Mendoza por su trabajo en la Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Cuyo, lugar al que considera su segunda casa.

Pero su gusto por la lectura y las letras le abrieron el camino a la escritura desde un lado personal, en el que se animó a bucear en el pasado y traer las memorias de esa niña y esa adolescente que creció en la Mendoza de los años ‘80.

Con la quietud de la pandemia le dio forma a una serie de narraciones que tímidamente publicó en su perfil de Facebook, sin saber que hoy formarían parte de “Un hilo invisible”, su primer libro. Fue presentado en la Feria del Libro de Mendoza 2022 y recopila 36 relatos, creados sobre recuerdos y costumbres de infancia y adolescencia en nuestra provincia durante los años ochenta, publicado por la editorial Jagüel.

La comunicadora social publicó su primer libro de relatos "El Hilo Invisible".

Entre las memorias y las experiencias comunes

“Siempre trabajé en comunicación institucional y nunca me imaginé escribiendo este tipo de cosas más personales, que tuvieran que ver con lo narrativo”, nos dice.

“Pero siempre he escrito desde chica cartas a la gente más cercana. Mi estilo de comunicación es más fluido en la escritura que en la oralidad. Y en la pandemia todos esos procesos reflexivos y la comunicación con la gente más cercana se intensificaron”, comenta Martina Funes sobre la génesis de estos textos, que primero compartió en redes sociales y en 2021 se convirtieron en una columna de relatos que cada semana publicaba en el diario MDZ.

“Treinta y tres largos días para la mejor noticia de la vida”, “Una historia de terror: la araña, el héroe y reacciones inesperadas” o “Esa fecha inolvidable: mi relación con los cumpleaños” son parte de los títulos que escribió Funes y tras la publicación semanal en el diario online ahora ve cristalizado en un objeto libro.

Son narraciones y reflexiones basadas en la mirada de una niña tímida y ruluda, casi siempre despeinada, que creció en esa época y cuenta cómo vivían los integrantes de una numerosa familia mendocina que formaron un pediatra y una profesora de piano: sus abuelos maternos, quienes tuvieron nueve hijos y veinte nietos.

“Primero me sorprendí a mí misma, porque no me imaginé escribiendo esto. Y muchos me insistieron con el libro y ahí tomó forma. Es que la escritura de estas crónicas cristalizó un proceso interno que yo ya venía haciendo. Y es que este libro es una condensación y un recordatorio de cómo debo jerarquizar las prioridades en mi vida: los afectos primero, siempre”, dice contundente.

Las vivencias familiares, las travesuras de niña, las experiencias en el Colegio Universitario Central (CUC) con sus compañeros, historias de amor, entre otros tópicos, configuran este “hilo invisible”. El impulso surge de la experiencia personal, pero se transforma en universal a la vista del lector.

“Por un lado, me sorprendía que algunas cosas que eran muy personales, la autorreferencia, me daba vergüenza”, reflexiona. Y sigue: “Pero a su vez me llamó la atención que eran muy universales, les daba mucha nostalgia al lector. Y, por otro lado, muchos lectores me agradecen tocar ese tipo de temas, en un momento especial”.

¿Cómo manejó las dosis de realidad e invención? “Todas parten de algún hecho verídico, con un porcentaje de ficción que varía. Incluso pedí ayuda e información a mis compañeros del secundario, familia, para tener más datos de esas situaciones. Por ejemplo, está la historia de cómo se conocieron mis abuelos, y eso fue un proceso de reconstrucción de datos, pero divertido”, detalla la comunicadora.

Martina Funes actualmente es la responsable de Prensa de la Facultad de Educación de la UNCuyo y del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Pero después de esta experiencia como escritora, no descarta continuar despuntando historias, configurando así a través de la crónica un universo que nos puede llevar a redescubrir también nuestra provincia.

Hoja de ruta de “Un hilo invisible”

El libro de Martina Funes está disponible en la librería García Santos (San Martín 921, Ciudad) o se puede pedir a través de correo electrónico a tinafunes@gmail.com.