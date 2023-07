Cinthia Fernández reveló cuánto paga por cada hija en el colegio: “Aumentó todo”

En el año 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico decidieron poner fin a su relación amorosa pero, en vez de mejorar la situación, todo empeoró. Desde ese momento, comenzó una guerra que no tiene fin entre ambos.

Además de haber compartido mucho tiempo juntos, pudieron crear una familia compuesta por ellos dos y tres pequeñas hijas: Charis, Bella y Francesca. Estos frutos de su amor son los principales focos dentro de la polémica y guerra constante que los mayores protagonizan.

Cinthia Fernández, sus hijas. / instagram

Como es de público conocimiento, la bailarina se queja constantemente de que su expareja no le facilita el pago de la cuota alimentaria ni nada similar para poder criar como se debe a ls pequeñas. No hay día en que Fernández no use las redes sociales para hablar de este lío familiar y así todos se enteran de los detalles.

“Qué desagradable la vieja 3 ravioles. Ya que le sobra el tiempo para ver TV, por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos”, comentó la morocha hace pocos días luego de que su exsuegra hablara con los medios de comunicación tras la ceremonia de los Premios Martín Fierro.

En paralelo a esto, también dio nuevos detalles de su exnovio y las responsabilidades que mantiene (y no) con sus hijas. En un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Cinthia aclaró: “El único al que la inflación no le toca los valores... Se ve que no aumenta el corte en la barbería”. En esa misma publicación contó que Defederico le envía 55mil pesos.

Cuánto debe pagar de cuota educativa

Recientemente, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) recibió una comunicación del colegio donde sus hijas estudian, informándole sobre el aumento del arancel mensual tras el receso invernal. Esta noticia no pasó inadvertida para Cinthia que lo compartió con todos.

En su testimonio, detalló que a partir de agosto deberá pagar la suma de 160 mil pesos por cada una de las niñas, y también expuso el reclamo que hizo directamente al exfutbolista: “y como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, use el aviso como silenciador automático”.

