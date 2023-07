Cinthia Fernández destrozó a la China Suárez por bromear con el tema del motorhome y hacer una canción

La China Suárez fue el blanco de duras críticas por compartir en sus redes un video en el que ella y sus maquilladoras bromeaban sobre el motorhome, tema por el que fue noticia años atrás cuando Pampita la encontró en una situación muy íntima con Benjamín Vicuña.

“Palta”, “manta de nepal” y “motorhome”, son tres palabras con las que la mayoría se remonta al escándalo de 2015, cuando Pampita descubrió que Benjamín Vincuña le estaba siendo infiel con quien en ese momento era su compañera de rodaje en “El hilo rojo”.

Vicuña y la China Suárez en El Hilo Rojo, donde todo empezó.

Eugenia Suárez está en pleno rodaje de una nueva película y chicaneó al compartir en sus historias un video que reavivió la polémica. “Bueno, acabo de llegar a filmar al set... al motor (home) y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: ‘Te compusimos una canción’. A ver”, se la escucha decir a la China al comienzo del video.

Entonces, las dos mujeres que la acompañaron corearon con cierta ironía: “Dice así: en el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la PQLP”. Y luego ella la remató al decir: “Bolu…, temazo, me encanta que me dediquen canciones”.

El video que la artista subió a sus redes no pasó inadvertido y una de las que salió a criticarla fue Cinthia Fernández, quien la tildó de “mala” y le recordó el mote de “destructora de familia”, frase que usó Wanda Nara el día que hizo público que su marido, Mauro Icardi, le había sido infiel con la China Suárez.

“Que mala que es La China en joder con una canción con el motorhome. Destruiste a una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror”, lanzó picante la bailarina en Twitter.

Cinthia Fernández destrozó a la China Suárez.

Cinthia Fernández pidió una dura condena para el joven que mató a su amigo en Córdoba

El trágico crimen de Joaquín Sperani, el niño de 14 años brutalmente asesinado por su mejor amigo en la provincia de Córdoba, ha generado una profunda conmoción en todo el país. La noticia ha impactado a la sociedad en su conjunto y Cinthia Fernández expresó su opinión sobre este terrible suceso.

La reconocida personalidad se refirió a este tema que ha conmocionado a la opinión pública desde su lugar como panelista del programa “Nosotros en la mañana”. Asimismo, pudo observar el caso desde su postura como madre.

En la previa a conectar con una periodista desde el lugar de los hechos, la bailarina sostuvo: “Digamos que la vida de Joaquín no vale nada. Porque escuchar la palabra ‘este otro chiquito, este otro nene…’”. Luego de escuchar los datos del comunicador cordobés, se mostró horrorizada y agregó: “No me conmueve nada el pibe que asesinó. No me da lástima”.

Como si esto fuera poco, Fernández también atacó a la Justicia y pidió cambios en las leyes para que se pueda castigar a los culpables. “A mí me encantaría la baja de la imputabilidad. Los pibes de 13 años saben lo que hacen.” sumó.

Para terminar su duro descargo sobre la tragedia que conmocionó al país, Cinthia concluyó: “Este pibe mató a golpes y de una manera brutal. Le destrozó la cabeza. ¡Basta!”.

Seguí leyendo