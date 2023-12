Chiche Gelblung se sacó y trató de “ignorante” y “nazi” a una de sus panelistas

Chiche Gelblung protagonizó un feroz cruce con una de las panelistas de su programa en Crónica TV. Ocurrió mientras comentaban la marcha piquetera de este miércoles, precisamente en el momento en el que el conductor interrumpió para apuntar contra Eduardo Belliboni y Raúl Castells.

El cruce fue con la panelista y abogada, Tamara Bezares, con quien no quiso discutir y la tildó no solo de “ignorante” sino también de “nazi” por sus declaraciones.

“El tema es que si hacen una marcha, como ayer Castells, el boludo de Castells, con una bandera de los palestinos, ese es un boludo, no un nazi. ¿Qué querés? Si andan con una bandera de Palestina... Ni tienen idea”, dijo Chiche Gelblung.

Fue entonces cuando Bezares opinó al respecto: “Pero vos no le preguntaste a Castells, vos ya lo etiquetaste. Como este protocolo etiqueta a la gente. Vamos etiquetando a la gente por la vida...”.

“Yo no etiqueto a la gente. Pero la izquierda argentina se volvió antisemita”, le contestó Chiche Gelblung. “Eso lo decís vos”, acotó Bezares. En ese momento, el conductor estalló al defender con firmeza su postura y fue contundente con sus declaraciones.

El feroz cruce entre Chiche Gelblung y Tamara Bezares

Luego, el conductor elevó la voz y fue contra la panelista: “No, no voy a discutir con vos de eso porque mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente, mi límite es el antisemitismo. No tengo tolerancia, yo perdí a mi familia en el gueto de Varsovia. A mí no me vas a decir lo que es el antisemitismo. 40 personas de mi familia murieron, así que eso no se discute en este programa. Se terminó. No tengo humor para eso”.

“Basta, se terminó el tema, vos no podés hablar de esto, listo. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante de ese tema, no voy a discutir con nazis”, sentenció a los gritos el periodista.

Luego de varios gritos, la panelista abandonó el estudio de Crónica, visiblemente molesta con Chiche Gelblung. “Hasta acá llegamos. No me corten el micrófono porque sería muy grave. Hasta acá llegamos discutiendo, porque no entendés ni lo que estoy diciendo, te estás peleando solo. Te estaba diciendo que no estoy discutiendo con vos. Es una falta de respeto lo que hacés todos los días. Basta, me cansé”.

Seguí leyendo