Charly García contó que le dieron el alta a través de un emotivo posteo en redes sociales

Luego de haber estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta, Charly García confirmó que fue dado de alta y que se encuentra bien de salud. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales oficiales.

Cabe recordar que el famoso cantante argentino estaba bajo observación en el establecimiento desde el pasado 12 de agosto, donde a modo de prevención, se le realizaron varios estudios para ver cómo estaba su salud.

Posteo de Charly García

Hace muy pocos minutos, y a través de sus redes sociales oficiales, el compositor de 71 años, anunció que finalmente fue dado de alta y ya se encuentra en su vivienda para continuar con su evolución. “Ya en casa! Gracias por preocuparse. SNM”, describió García.

Además de las palabras, subió dos imágenes de él desde un sillón para llevar más tranquilidad a todas las personas que lo siguen por las plataformas digitales. En poco tiempo, su publicación recibió miles de me gustas y muchos mensajes de apoyo para el creador de Say No More.

Charly García recibió el alta médica

“Te queremos y nunca nos olvidamos de vos”, “Te amo Charly”, “Qué alegría maestro”, “Sos inmortal, te amo”, “Qué alegría Charly, te amamos”, “Mi genio amor”, “Te amo, no me asustes así”, “Sos patrimonio de todos”, “Vamos Charly, sos más fuerte que el titanio”, “Maestro, cuídese y disfrute...”, fueron algunas de las muestras de afectos de sus followers hacia el artista.

No es sólo su talento: esto une a Charly García y Alejandro Lerner

Hace muy pocos días, el famoso cantante Alejandro Lerner recordó en su cuenta de Instagram un llamativo reconocimiento que la localidad neuquina de Plottier supo emplazar pero que, además, lo vincula con otro de los más importantes artistas nacionales: Charly García.

En dicha publicación, Lerner se mostró muy conmovido en sus redes sociales y decidió mostrar los carteles de calle personalizados que le realizaron tanto a él como a García. Además, describió: “Gracias Neuquén !!!Gracias Plottiers!!!Gracias Mi País!!!”.

Con el correr de los días, el posteo se volvió viral y obtuvo cientos de comentarios. Por ejemplo, en Facebook, los internautas apoyaron la moción: “Muy merecido para los dos, genios!!”, “Genial y más genial será, transitar esa calle escuchando tus canciones y seguir por la de Charly, que regalos hermosos”.

Alejandro Lerner mostró la calle que lo relaciona con Charly.

Seguí leyendo