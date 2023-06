Qué se sabe oficialmente de la salud de Charly García tras los dramáticos rumores

El mítico músico de rock Charly García “no habla ni camina”, aseguró Esteban “El Pelado” Trebucq en el canal A24 y desató preocupación en las redes sociales. Tras el revuelo sobre la salud, desde el entorno del cantante de 71 años tiraron abajo esa versión periodística y transmitieron tranquilidad a los fanáticos.

Qué le pasó a Charly García

La preocupación sobre la salud de Charly García inició el lunes por la noche, cuando “El Pelado” Trebucq, periodista de A24, lanzó en su programa “La cruel verdad” que el músico “no habla ni camina”.

“Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly”, aseguró el conductor.

¿Qué le pasó a Charly García? (Archivo)

“Una persona que lo quiere muchísimo me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego [Maradona]... Esperemos que no tenga el mismo desenlace”, sumó en su programa.

Esto, por supuesto, generó polémica en las redes sociales, teniendo en cuenta la manera en que el periodista se refería a Charly, teniendo en cuenta sus antecedentes de salud. Entonces, integrantes del entorno del cantante salieron a desmentir la versión.

Qué dijo el entorno de Charly García sobre su salud

Fuentes cercanas a Charly García y que comparten el día a día con él, desmintieron los dichos de Trebucq.

“No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”, afirmaron desde el entorno a diario Perfil.

En tanto, a través de Twitter, la cantante Rosario Ortega, quien trabaja hace años con Charly, también envió tranquilidad a los fans.

Rosario Ortega habló de la salud de Charly García y le llevó tranquilidad a los fanáticos.

“Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambió en estos días. Armó un revuelo sólo por querer decir algo el pelado de A24...”, escribió en su cuenta de redes sociales.

Por último, la periodista Ayelén Velázquez se comunicó con la pareja y el hijo del artista y confirmó que la situación de salud de Charly no ha cambiado: “Charly García está bien, no pasa nada. Mecha y Migue no tienen idea de dónde salió esa información”.

Seguí leyendo: