Candela Lecce explotó contra Icardi y se lo dedicó a Wanda Nara: “Ya me sacó bastante”

En las últimas semanas, el escándalo entre Mauro Icardi y Cande Lecce a espaldas de Wanda Nara fue uno de los temas que más dio que hablar por los detalles que fueron saliendo poco a poco. Ahora, ha sido Cande Lecce quien ha tomado la palabra y se ha descargado de todas las críticas recibidas.

“Creo haber sido siempre muy respetuosa con todo lo que me preguntaron y hasta cuando me sentí atacada respondí desde el corazón, ese que no miente”, dijo.

Lecce también aseguró que nada de lo que manifestó en los medios fue mentira y contó que habría recibido nuevas ofertas laborales a pesar de que el romance fugaz con Mauro Icardi provocó que su situación laboral cesara.

“Ahora surgieron nuevas posibilidades, que me gustaron toda la vida. Siempre me gustó lo artístico, ¿y no lo voy a poder disfrutar? No, amor. Ya me sacó bastante”, mencionó la promotora.

Cabe recordar que, Mauro Icardi negó su encuentro con Cande Lecce en un apart hotel en Puerto Madero, e incluso llevó el caso a la Justicia para desmentir todo.

Candela Lecce dio detalles de la intimidad del futbolista.

Sin embargo, la supuesta amante sigue sacando aspectos a la luz y remarcó que se había quedado sin trabajo a causa de esta controversial que opacó su imagen de un día para otro cuando Pochi de Gossipeame reveló todo.

“Cada quien llegó como llegó. Yo estoy tranquila porque conté mi verdad”, subrayó Lecce y cerró que se lo tomará con seriedad “y si están viendo algo artístico yo lo voy a disfrutar e ir 100% detrás de esto. Capacitándome, aprendiendo y escuchando. Pero sobre todo, haciéndolo desde el corazón”.

Mauro Icardi salió de fiestas en Turquía y Wanda Nara le dedicó un duro posteo

Mauro Icardi sigue generando polémicas. Durante los festejos, el futbolista fue captado divirtiéndose en la sección VIP de una discoteca, donde también se podía ver la presencia de varias mujeres. Para avivar aún más el fuego, compartió un video de dicho momento en redes sociales.

La reacción de Wanda no se hizo esperar y compartió la frase: “Gracias por decepcionarme, no sabía cómo dejar de verte con ojos de amor”. Sin embargo, posteriormente decidió eliminar el mensaje de sus redes sociales.

El posteo de Wanda Nara tras los videos de Mauro Icardi en un boliche en Estambul.

Esta no es la primera vez que Mauro Icardi se ve envuelto en polémicas con su esposa Wanda Nara. Desde hace un tiempo, la relación entre ambos es objeto de rumores y constantes críticas.

Los festejos de Icardi en la discoteca solo añaden más leña al fuego. A pesar de que Wanda Nara compartió dicho mensaje, más tarde decidió eliminarlo de sus redes sociales.

Mauro Icardi compartió imágenes en sus historias de Instagram sobre cómo fue su noche turca en boliches de Estambul.

Habrá que esperar para ver cómo continúa esta historia que parece no tener fin. Mientras tanto, Mauro Icardi sigue divirtiéndose y generando polémicas, mientras su esposa Wanda Nara intenta mantenerse zen y no perder la calma ante las críticas y rumores que envuelven su relación.

