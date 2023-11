Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara por su nueva canción: “La voy a bloquear”

Wanda Nara ha lanzado una nueva canción, y su esposo, el futbolista Mauro Icardi, no ha dudado en dar su opinión sobre ella durante una transmisión en vivo en TikTok. La pareja compartió un momento divertido que generó risas y reacciones inesperadas.

Cuando Wanda Nara le preguntó a Mauro Icardi si escucharía su canción todo el tiempo, él respondió con humor: “No, la voy a bloquear de mi Spotify”. Esta declaración provocó risas y asombro en su esposa, quien disfrutó de la respuesta inesperada.

Luego, cuando Wanda volvió a preguntarle si escucharía su canción, Mauro Icardi respondió que la escucharía cuando saliera. Entonces, Wanda decidió hacerle escuchar una parte de la canción en vivo, y la reacción del jugador sorprendió a todos: comenzó a golpearse la cabeza contra la pared en tono de broma.

El futbolista expresó humorísticamente: “Me voy a dar la cabeza contra la pared”, mientras hacía demostraciones de cómo se golpearía al escuchar la canción. Esta escena cómica generó risas y diversión en la transmisión.

La letra de la canción de Wanda Nara y la reacción de Mauro Icardi

En cuanto a la letra de la canción, Mauro Icardi mencionó que aún no la conocía bien. Sin embargo, añadió en tono de broma que la canción no contenía mucha lírica textual, lo que provocó una respuesta enérgica de su esposa. Wanda Nara le respondió de manera tajante: “Chabón... ¿Sos pelotudo? Me voy a enojar”.

Finalmente, Mauro Icardi justificó su opinión, señalando que Wanda le había pedido su opinión sobre la canción. Esta peculiar interacción entre la pareja ha llamado la atención en las redes sociales.

La canción de Wanda Nara, titulada “Bad Bitch”, representa su debut en la industria musical. La canción fue producida por los productores musicales de L-Gante y cuenta con un videoclip. Se espera que se estrene el miércoles 8 de noviembre, generando anticipación y expectación entre sus seguidores.

