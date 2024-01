Wanda Nara confesó su momento más tóxico con Mauro Icardi: “Desapareció”

Desde Punta del Este, Zaira Nara continúa con sus proyectos de streaming y todo lo que pasa por su programa es noticia. Algunos días atrás, Pampita se confesó en el lugar y las redes explotaron, pero esta vez la protagonista es Wanda Nara.

Rumis, el programa de stream de Zaira Nara.

Ya en Argentina, la empresaria decidió viajar al país vecino y acompañar a su hermana en uno de los programas de Rumis, el cual conduce la morocha. Como es costumbre, se puso polémica y no se guardó ningún detalle en la charla.

Wanda y Zaira en "Rumis". (Fuente: captura de pantalla)

Hablando de amores, dio detalles del comienzo de su relación con Mauro Icardi. La emprendedora enfatizó constantemente que ya se encontraba separada de Maxi López y compartió el curioso truco que empleó para evitar que otras mujeres se acercaran a quien ahora es su esposo cuando eran amigos.

Qué hizo Wanda Nara para evitar que Icardi tuviera “chamuyos”

Para comenzar, la exconductora de Masterchef recordó: “Éramos muy amigos, él me contaba con quién salía, yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando, era muy Rolón, muy moderno”.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin pelos en la lengua, fue de frente y aseguró que desde esos comienzos ya se sentía algo especial entre ellos dos. “Había como una onda en el aire, yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces. Él me contaba que tenía cuatro celulares porque dividía a las mujeres por continentes, una locura. Nosotros éramos amigos, pero yo ya empecé a operar”, continuó.

La polémica foto de Wanda Nara con sus dos amores. / Archivo

“Una vez lo invito a un barco que éramos varios (...) en un momento, Mauro me dejó su teléfono y se fue a buscar un parlante”, recordó con precisión. “Él en ese entonces tenía dos teléfonos, uno era el posta al que lo llamaban los directivos y el otro de las chongas, donde tenía a todos los gatos. Miré para un lado, miré para el otro y se lo tire al agua”, confesó Wanda Nara.

Las fotos que compartió Wanda Nara con Icardi

Para terminar, Wanda se lanzó a las risas y confesó que se hizo la distraída y comenzó a buscar el celular que ella misma había tirado cuando todos comenzaron con la búsqueda. “A las 18 empieza a levantar todas las colchonetas del barco y a buscar el teléfono. Yo buscaba también, más que nadie. Pero el teléfono desapareció”, dijo muy tentada.