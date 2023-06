Cande Lecce se confesó sobre su amorío con Mauro Icardi: “Realmente la estaba pasando mal”

Este jueves en “Desayuno Americano” de América TV, estuvo como invitada Cande Lecce, la joven que fue asociada como la amante de Mauro Icardi, quien no tuvo reparos en revelar algunas intimidades sobre su affaire.

“Esto se inició en octubre del año pasado. Desde un primer momento no quise que se sepa, lo conté en un momento de euforia. Me hago cargo, estoy sentada acá porque no me gustan las cosas que se dicen, yo estuve con una persona separada, digan lo que digan”, explicó.

“Empezamos a hablar desde su cuenta de Instagram y a mí desde un primer momento me dijo que estaba solo, yo conocí a una persona linda. Yo estuve con una persona separada, le guste a quien le guste”, añadió.

“Fueron charlas de compartir el día a día, él también salió del interior y compartimos los mismos códigos. Fueron muchas cosas que compartimos, no solamente mensajes”, agregó Cande Lecce.

“Decido hacerlo público porque realmente la estaba pasando mal, estaba cansada que digan que rompí una pareja”, se sinceró.

Cande Lecce, la influencer con la que Icardi habría engañado a Wanda. (Instagram @candelalecce)

Mauro Icardi y Cande Lecce. (Foto: Instagram)

El chat de infidelidad inédito entre Cande Lecce y Mauro Icardi: él confirmó lo que todos pensaban

Por otro lado en “Desayuno Americano”, conducido por Pamela David, se dieron a conocer una serie de chats de infidelidad entre Cande Lecce y Mauro Icardi, exesposo de Wanda Nara. El periodista Carlos Monti fue el encargado de revelar estos polémicos mensajes.

El segmento comenzó con Monti anunciando que disponía de audio y una parte de un chat entre Mauro Icardi y Cande Lecce.

En uno de los mensajes, Icardi afirma: “Creo que siempre fui sincero con vos, esto es así, no hay nada más. Está roto. Hace tiempo...”, haciendo referencia a su relación con Wanda Nara. Esta revelación generó sorpresa y tensión en el panel del programa.

“Yo no la reconozco, no sé quién es hoy Wanda hoy en día”, dijo el futbolista. Y además le envió un audio de unos pocos segundos.

Pamela David, visiblemente sorprendida, expresó su inquietud y manifestó su interés por conocer más detalles sobre la conversación y su origen.

El panelista Paulo Vilouta, por su parte, cuestionó el motivo de involucrar a Wanda Nara en el asunto, a lo que Monti respondió que era relevante debido a que ella es la exesposa de Mauro Icardi.

En medio de la discusión, destacaron la importancia de contar con evidencia de audio, ya que Mauro Icardi había amenazado anteriormente con acciones legales por calumnias e injurias, lo que llevó a Wanda Nara a recurrir a un abogado para defenderse. David mencionó que Nara había afirmado tener pruebas que presentaría ante la justicia.

Mientras algunos defendían a Wanda Nara y la tachaban de víctima, otros criticaron la actitud de Mauro Icardi y lo calificaron de infiel. Las opiniones también se dirigieron hacia Cande Lecce, a quien algunos consideraron oportunista.

A lo largo de la discusión, se mencionaron detalles sobre los encuentros entre Mauro Icardi y Cande Lecce, destacando que ella había afirmado haber estado con él mientras él estaba supuestamente separado de Wanda Nara.

Pamela David concluyó la discusión planteando preguntas sobre los sentimientos de Cande Lecce, si realmente se había enamorado de Mauro Icardi y si su interés por él era solo por conveniencia.

En medio de la controversia, se destacó que los principales afectados en esta situación son los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes quedan en medio de la disputa pública.

