Cancelaron un show de Lali Espósito en Chile y se armó la polémica: “Habían desconectado enchufes y tensiones”

Lali Espósito, una de las artistas más esperadas para cerrar La Teletón en la Quinta Vergara de Viña del Mar, Chile, se vio envuelta en un escándalo luego de que se cancelara su actuación debido a problemas técnicos. La cantante, conocida por éxitos como “Disciplina”, explicó la situación a través de sus redes sociales.

La intérprete, que estaba lista y emocionada para su presentación, expresó su frustración en X y detalló los inconvenientes técnicos que impidieron que saliera al escenario. “Yo estaba ready e ilusionada. ¡Una bronca! Espero volver pronto, gracias al fandom que bancó y banca siempre”, escribió.

El tuit de Lali luego de que la bajaran del show. Foto: captura.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, explicó: “Estaba lista detrás del escenario. Para los que no saben, pueden haber retrasos, errores técnicos, de todo. Y siempre, todos los artistas antes de salir chequean sus equipos personales y la presentación que está por hacer. Eso lleva un tiempo que uno pide y que coordinás previamente con la producción”.

La furia de los fans de Lali: "es una falta de respeto". Foto: captura X.

Según Lali, la transmisión de La Teletón se retrasó, lo que afectó todos los horarios programados. “Cuando llegamos al escenario para salir a cantar, mi equipo, que tenía que chequear que todo estuviera bien, se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido, sino que también se habían desconectado enchufes y tensiones. Teníamos que empezar un poco de cero el armado de nuestro set”, detalló.

“Es importante que sepan lo que sucedió, y no que se especulen con cosas que no son”, siguió en su relato para finalmente decir remarcar que tanto ella como su equipo hicieron todo lo posible para dar el show en Chile, pero que no llegaron con el tiempo y que la producción del evento decidió poner otro artista. “Terminó La Teletón y no salimos nosotros a cantar”.

LA FRUSTRACIÓN DE LALI Y SUS FANS

La decisión de poner a Los Viking’s 5, una banda que cerró la noche en lugar de Lali, sorprendió a los medios locales y generó preguntas sobre la ausencia de la cantante, que era una de las figuras más esperadas del evento benéfico.

Lali compartió su pesar por no haber podido actuar y agradeció a sus seguidores por su apoyo continuo. “Mi fandom muy amoroso estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentirles”.

En un video que se viralizó en las redes sociales se ve a la cantante hablando con sus fans apenas salió del evento. “A las 6 de la mañana salí de Buenos Aires con la ilusión de cantar. Me voy a llorar un ratito”, les dijo la artista mientras sus fans le comentaban cosas como “Ya te extrañamos mucho” y “Gritábamos como locos para verte”.

A pesar de la decepción, Lali les destacó que el evento benéfico superó la meta de recaudación, lo que le brindó cierto consuelo. La Teletón tenía como objetivo colaborar con 32 mil niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad física.

