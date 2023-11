Este es el motivo por el cuál Lali no asistirá a la Marcha del Orgullo: “estoy en alma y acciones siempre”

Después de ser furor en las redes sociales con su divertido e inesperado disfraz de Halloween, Lali Espósito volvió a ocupar todos los titulares al revelar cuál es el motivo por el cual no irá a la Marcha del Orgullo, que se realiza hoy en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la cantante y actriz de 32 años compartió con sus más de 12 millones de seguidores el motivo por el cual decidió que no asistirá a la reunión de la que es una de las referentes.

Lali anunció que no podrá asistir a la Marcha del Orgullo.

Este sábado se realiza la marcha para reivindicar los derechos conquistados por la comunidad LGBTQ+ y pedir por los que faltan, con un itinerario similar al de todos los años: a partir de las 10 comienza el encuentro en Plaza de Mayo con varios artistas en escena y a partir de las 15 comienza el viaje a pie hacia el Congreso de la Nación, donde habrá un acto de cierre.

Pese a que la intérprete de N5 es una de las famosas más activas en materia de género y sobre todo de la comunidad LGBT+, razón por la cual muchísimos fans esperaban su participación en esta trigésima segundo marcha del Orgullo en Argentina, Lali confirmó que no podrá estar.

Lali anunció que no podrá asistir a la Marcha del Orgullo.

Lali anunció que no podrá asistir a la Marcha del Orgullo.

“No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar. Por supuesto estoy en alma y acciones siempre”, comenzó escribiendo Lali Esposito en el chat de su canal de Instagram.

“Es nuestro día de celebración que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida. Este es un momento especialmente importante para decir ‘acá estamos’”, cerró la ex Casi Ángeles, compartiéndole a sus millones de seguidores el motivo por el cual este año no marchará junto a ellos.

Lali anunció que no podrá asistir a la Marcha del Orgullo.

Lali anunció que no podrá asistir a la Marcha del Orgullo.

SEGUÍ LEYENDO: