Camila Lattanzio sorprendió con su nuevo look idéntico al de Romina Uhrig, su enemiga

La ex participante de Gran Hermano, Camila Lattanzio, se sometió a un cambio de look y lo compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, los usuarios notaron que su nuevo aspecto era sorprendentemente similar al de Romina Uhrig, con quien la rubia tuvo una mala relación tanto dentro como fuera de la casa. “Romi hay una sola”, comentaron algunos usuarios, dando a entender que Lattanzio había tratado de imitar a Uhrig.

La similitud en el estilo de ambas mujeres fue un tema recurrente entre los comentarios en la publicación de TikTok de Lattanzio. Los usuarios no perdieron la oportunidad de señalar que las dos compartían ciertas características.

“Romina hace ravioles, ella hace ravioles”, bromearon algunos. La mala relación entre Lattanzio y Uhrig fue evidente durante su tiempo en la casa de Gran Hermano, y parece que la tensión no ha disminuido con el tiempo.

Romina Uhrig

Romina Uhrig en Mañanísima.

Camila Lattanzio habló de su mala relación con Romina fuera de Gran Hermano: “Con la única que no me sentaría a comer”

Lattanzio llegó a acusar a Uhrig de hacerle bullying, y no la invitó a su cumpleaños. En una entrevista con Ulises Jaitt, Lattanzio describió a Uhrig como “mala con las personas que quiere ser mala”.

Cuando se le preguntó si se sentaría a comer con Uhrig, Lattanzio respondió que prefería no juntarse con ella y que no le daría el lujo de estar a su lado.

El video de Romina burlándose de Camila en Gran Hermano 2022 que generó repudio. / Foto: gentileza

Aunque Lattanzio afirmó que no guarda rencor hacia Uhrig, reconoció que no se sentiría cómoda compartiendo una mesa con ella. “Con la única persona que no me sentaría a comer es con Romina”, aseguró.

A pesar de la tensión entre las dos mujeres, Lattanzio ha seguido adelante con su nueva apariencia, aunque los usuarios no pueden evitar compararla con Uhrig.