Quién es Camila Lattanzio, la nueva participante de Gran Hermano que es vendedora de autos

Camila Lattanzio tiene 21 años y es la nueva participante de Gran Hermano que se sumó en el momento complicado del juego. Tras el ingreso de Ariel Ansaldo, la joven hizo su entrada triunfal a la casa más famosa del país ante la mirada atenta de las chicas, quienes no estaban muy de acuerdo con que entre otra mujer.

Semanas atrás, ya se especulaba con el ingreso de la joven que en su presentación se la vio con una personalidad arrasadora. Incluso, su hermana gemiela, Florencia Lattanzio, la definió como una persona “intensa” por lo que habrá que ver cómo cae entre los jugadores su forma extrovertida.

“Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano”, prometió Camila Lattanzio y en sus primeros minutos en la casa lo logró, ya que todas las miradas estuvieron puestas en ella y solo Romina fue quien se acercó de las mujeres a concerla y para mostrarle las instaciones.

La joven es oriunda de Ituzaingó, Buenos Aires. Es vendedora de autos y pianista, toca hace 12 años música clásica, pero en cuarentena descubrió que eso no es para ella y que le apasiona cantar cumbia.

Camila Lattanzio, la nueva participante de Gran Hermano.

Su padre falleció hace algunos meses y le tocó hacerse cargo de la agencia que él tenía, adelantó en su presentación.

Camila reveló que tiene una obsesión con la limpieza. “Vos me podés ver toda arregladita, toda final, pero agarro la escoba y no paro. Me baño entre tres y cuatro veces al día”, contó.

Pero lo que más sorprendió de sus declaraciones es que vive con un chancho. “Es mi fiel compañero, duerme conmigo, se baña conmigo y es como mi hijo”, dijo y Santiago del Moro no descartó que la mascota ingrese a la casa en algún momento del juego.