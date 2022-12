Quién es Ariel Ansaldo, el parrillero que ingresó a Gran Hermano

Dos nuevos participantes ingresaron a Gran Hermano este jueves y uno de ellos es Ariel Ansaldo, un parrillero oriundo de Buenos Aires. El hombre de 45 años se presentó como una persona divertida y muy alegre, que posiblemente renueve el aire de la casa más famosa del país en uno de sus momentos más difíciles de conviviencia.

Tras la eliminación de Agustín Guardis y luego de la última nominación, el juego cambió por completo. El clima en el reality está más picante que nunca, en placa quedaron tres de las cuatro mujeres y El Conejo, y eso influyó en todos los participantes por diferentes motivos.

El nuevo jugador es oriundo de Berazategui y en su presentación contó que es licenciado en Comunicación Social, estudió teatro, hizo marketing, televisión, promociones, coordinó viajes de egresados.

“Era muy fachero, no sabés lo fachero que era. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”, dijo divertido para que el público lo conozca.

En plena pandemia inauguró su parrilla a la que le puso “El quincho de Ansaldo”. Ya adentro de la casa contó que ronca, que le gusta nadar y que es hijo único, como para que sus nuevos compañeros sepan algo más de él.