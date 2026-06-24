5 ingredientes de cocina para quitar las manchas quemadas de la plancha fácilmente

Cuando levantás la plancha hay un residuo oscuro pegado en la base. La plancha arrastra, mancha la ropa siguiente, y el problema va creciendo lavado a lavado. No hace falta comprar una plancha nueva ni reemplazarla. La solución casi siempre está en la cocina, con ingredientes que probablemente ya tenés , y lleva menos tiempo de lo que parece.

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Mezclar sal gruesa y romero: para qué se utiliza en casa y en qué lugares es más efectiva

La clave está en elegir el método correcto según el tipo de mancha y la base de la plancha, porque no todos los ingredientes funcionan igual sobre cerámica, teflón o acero inoxidable. Usar algo demasiado abrasivo sobre una base de teflón puede rayarla y crear rugosidades que van a acumular más suciedad todavía. Saber cuándo usar qué es la diferencia entre limpiar bien y empeorar el problema.

Antes de cualquier método, la plancha tiene que estar fría y desenchufada. Es el paso que más se saltea en el apuro, y el que más importa. La acumulación de residuos puede afectar el rendimiento y transferirse a las telas, generando olores, enganche de materiales, producción irregular de vapor, marcas de quemado en la ropa e incluso riesgo de incendio.

Si la mancha no cede con los métodos caseros, la mejor opción es un limpiador específico no abrasivo para bases de plancha.

Con la plancha fría, lo primero es evaluar qué tipo de mancha hay: una marca oscura por tela quemada, un residuo pegajoso de poliéster fundido, un depósito blanquecino de cal o una combinación de los tres. Cada uno responde mejor a un ingrediente distinto.

El bicarbonato de sodio es perfecto para limpiar la plancha, con su abrasividad suave capaz de levantar y descomponer cualquier residuo quemado sin dañar la superficie del hierro.

Se mezclan dos cucharadas de bicarbonato con una pequeña cantidad de agua para hacer una pasta espesa. Se aplica sobre la base fría. Se frota con un paño suave en movimientos circulares Se retira el exceso con un paño húmedo. Después se calienta la plancha ligeramente para terminar de eliminar el residuo y se vuelve a limpiar. Es el método más seguro para la mayoría de las bases, incluidas las de teflón.

plancha quemada Para la limpieza, queda prohibido utilizar estropajos de acero, espátulas metálicas ni objetos punzantes. WEB

Vinagre blanco: ideal para residuos finos y depósitos de cal

El vinagre aplicado con un paño humedecido sobre la base fría ayuda a disolver los residuos pegajosos.

No hay que empapar la plancha: se humedece el paño y se limpia la zona. Se termina con un paño limpio y húmedo para que no quede olor ni residuo ácido sobre la base.

Sal gruesa: para manchas superficiales con plancha tibia

Calienta la plancha Esparce sal gruesa sobre un papel o un paño. Frota la base caliente sobre la sal en movimientos circulares con algo de presión.

La sal absorbe los residuos quemados. Es un método eficaz para bases de acero inoxidable o antiadherentes que no estén muy dañadas, pero hay que tener cuidado: la sal es abrasiva y no conviene usarla en bases de cerámica de alta gama que puedan rayarse.

Pasta de dientes blanca: para manchas localizadas sobre la base fría

Frota una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca sobre las marcas de quemado usando un hisopo de algodón. Retira con un paño húmedo de microfibra.

Si la pasta llegó a los orificios de vapor, se hacen varios ciclos de vapor para eliminar los residuos.

Comprimido de ibuprofeno o paracetamol: para residuos muy pegados con plancha caliente

Este es el método más sorprendente de los cinco y funciona porque el calor derrite el principio activo del comprimido, que actúa como solvente sobre el residuo incrustado.

Con unas pinzas, frota el comprimido sobre la base caliente. Limpia el resultado con un paño húmedo de microfibra. El comprimido se disuelve en un gel que levanta la suciedad.

plancha quemada WEB

Una plancha manchada no es un electrodoméstico arruinado: es uno que necesita diez minutos de atención. Bicarbonato, vinagre, sal, pasta de dientes y comprimidos son ingredientes que casi siempre están en casa y que resuelven la mayoría de las manchas sin necesidad de productos especiales.