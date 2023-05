Bruce Springsteen se cayó en el escenario y el momento se viralizó en las redes

El músico norteamericano Bruce Springsteen experimentó un impactante tropiezo durante uno de sus shows en Ámsterdam. El momento quedó registrado por un seguidor de TikTok, gracias a quien se hizo viral en las últimas horas.

Hace unos días, en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, tuvo lugar el incidente mientras el intérprete estadounidense ofrecía uno de los espectáculos programados en la ciudad neerlandesa. En el vídeo se puede apreciar cómo el cantante, de 73 años de edad, pierde el equilibrio al ascender por las escaleras de acceso al escenario.

Bruce Springsteen y su caída sobre el escenario.

En el momento, los seguidores del rockero se mostraron preocupados por su caída. Sin embargo, el músico se recuperó rápidamente y, con su inconfundible sentido del humor, tomó el micrófono y pronunció: “Buenas noches a todos”.

Luego de la gran caída, Springsteen se frotó las manos y prosiguió con la interpretación de “Ghosts” con el público que respondió con aplausos ante la reacción del artista. Tras esto, continuó con “Born To Run”, “Rosalita”, “Dancing In The Dark” y “Tenth Avenue Freeze-Out”, entre otras canciones de su repertorio.

Una vez viralizado el video del cantante en el piso, los usuarios en redes sociales recordaron que en 2014, durante un concierto en Tampa, Florida, el cantante sufrió otra caída, esta vez cayendo de espaldas. Sin embargo, se levantó rápidamente y, al igual que en Ámsterdam, continuó con el concierto sin interrupciones.

El folclore está de luto: murió Daniel Toro a los 82 años

El popular trovador folclórico salteño Daniel Toro, autor de un cuantioso y reconocido cancionero cuya obra máxima es “Zamba para olvidarte”, murió hoy en un hospital de la capital provincial donde se encontraba internado desde el 28 de abril pasado con un cuadro de neumonía que no pudo ser revertido.

Murió Daniel Toro, el folclore está de luto. (La Voz / Archivo)

Fuentes familiares consultadas por la agencia Télam confiaron que el endeble estado de salud que aqueja hace años al músico se precipitó en esta última internación en la que atravesó trances delicados que fue superando.

El artista creó himnos románticos como “Para ir a buscarte” (junto a Ariel Petrocelli), “Mi mariposa triste” y la citada y versionadísima “Zamba para olvidarte”).

