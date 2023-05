La tumultuosa vida de Tina Turner: éxito en público, violencia en privado y una nueva vida después del divorcio

Tina Turner no solo será recordada como la “reina del rock”, sino también por su vida tumultuosa. La propia cantante resaltó que estuvo “muerta en vida” ya que fue víctima de violencia de género, pero eso nunca le impidió resaltar y brillar en cada presentación.

La artista fue una de las cantantes más supremas del siglo XX, un modelo de inspiración para Mick Jagger e innumerables artistas más.

Pero para ella, su verdadero debut no fue cuando era una adolescente con Ike Turner, sino a los 50 años como una mujer que finalmente era dueña de sí misma. Como una nueva cantante solista librada de más de una década de abuso, estaba recuperando su vida, su historia, su voz.

Detrás del éxito de Tina, hay una infancia triste y un matrimonio que le dejó deudas y un nombre. Porque cuando se separó de Ike, su primer esposo, perdió todo lo que había construido en la primera parte de su vida y solo pudo quedarse con el apellido Tuner, que terminó siendo más suyo que de él.

Tina con Ike Turner.

La peculiar vida de Turner ha sido narrada en una popular autobiografía “I, Tina”, o “Yo, Tina: la historia de mi vida”, de 1986, una película biográfica de Hollywood, “What’s Love Got to Do With It”, o “Tina, la verdadera historia de Tina Turner”, de 1993, y un musical de Broadway “Tina: The Tina Turner Musical”. A eso, se suma “Tina”, el documental de Dan Lindsay y T. J. Martin que se puede ver en HBO y HBO Max.

Tina Turner y una vida marcada por el dolor

Turner podría ser la protagonista de un drama con grandes vaivenes entre la opresión y la liberación. El contraste entre lo que fue su presencia en el escenario y su vida privada es drástico. Ante multitudes y cámaras con Ike fueron un dúo sensacional y exuberante de rock y R&B; a puerta cerrada él solo fue un monstruo abusivo y controlador.

Turner, quien entonces se llamaba Annie Mae Bullock, tenía 17 años cuando conoció a Ike, un pionero del rock `n’ roll. En sus apariciones en televisión, él parece un acompañante discreto que la apoya. Pocos fuera de Turner sabían que al bajar del escenario era un tirano explosivo.

Cuando Turner finalmente lo dejó en 1976, no tuvo problema con que Ike se quedara con todo menos el nombre artístico que le había dado hacía años. Turner se abrió por primera vez en un artículo de la revista People de 1981 en el que decía que el trato que le dio Ike era una “tortura” y que estaba “viviendo una vida de muerte”.

Tras separarse, intentó desligarse de su pasado pero este siempre la perseguía. Finalmente, lo logró cuando lanzó su álbum de regreso, el enormemente popular “Private Dancer” de 1984 con el éxito “What’s Love Got to Do With It” y las desafiantes e impresionantes presentaciones de Turner hablaron por sí mismas.

Craig Raymond Turner, el hijo de Tina Turner, fue testigo de la violencia que sufría su madre

Craig Raymond Turner, el primer hijo de la cantante, perdió la vida el 3 de julio de 2018. Su padre era el saxofnista estadounidense Raymond Hill, con el que Turner tuvo una relación. Durante su niñez, Craig fue testigo de la violencia física que ejercía Ike sobre Tina, hecho que llevó a la cantante a pensar en el suicidio.

“Los hijos de Ike nunca reaccionaban, pero mi hijo mayor, Craig, era un niño muy sensible”, reveló Tina Turner a Oprah Winfrey en el 2005. “Él siempre miraba al suelo con cara de tristeza. Un día que Ike me estaba pegando, Craig llamó a la puerta y me pregunto, ‘¿Mama, estás bien?’”, añadió.

El peor momento de la célebre Tina Turner: esparció las cenizas de su hijo en el mar

La cantante contó aquella vez que intentó superar esos problemas pero se le hizo difícil porque Ike Turner continuaba haciendo lo mismo siempre.

“Pensé, ‘Oh, por favor, no me pegues en casa’. No quería que mis hijos escucharan. Traté de comer con los niños, hablar con ellos sobre la vida. Pero para Ike no tenía sentido de eso. Fue horrible”, dijo.

