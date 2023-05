Emiliano Brancciari, vocalista de NTVG, llega con su disco solista a Mendoza: cuándo es el show y cuánto salen las entradas

El próximo 8 de junio llega Emiliano Brancciari a Mendoza con el debut de su material solista “Cada segundo dura una eternidad”. La cita es en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y las entradas están a la venta en las redes sociales del músico y la plataforma TuEntrada.com, con un valor que arranca en los $4.000.

Sí, Emiliano es el vocalista de la banda uruguaya No Te Va Gustar y no, no se separó de la banda. Lejos de otros casos en los que el cantante de una banda se abre, crisis mediante, de sus compañeros, la historia de Brancciari es distinta. Este proceso se da en completa paz y armonía, manteniendo ambas carreras en paralelo.

Su camino con NTVG arrancó en el ‘94, cuando un grupo de pibes empezaron a hacer música en Uruguay, tal vez soñando con grandes escenarios, sin saber que todo se iba a cumplir. ¿El secreto? Respeto, cuidado y amor. Ellos son familia y todo lo que hacen juntos es para crecer.

Con un tono amable y tranquilo, Emiliano Brancciari habló con Diario Los Andes sobre su presente, su disco y lo que viene para el futuro, con los 30 años de NTVG a la vuelta de la esquina.

-¿Cómo estás en esta nueva faceta tuya solista y con el lanzamiento de tu disco “Cada segundo dura una eternidad”?

-Estoy muy contento, muy feliz porque se da desde un lugar súper sano, porque tiene el aval de mis compañeros de No Te Va Gustar, que es mi familia y mi hogar, pero tenía ganas de darme este gusto de grabar estas canciones que se dieron de manera fortuita en pandemia. Con la banda habíamos grabado el disco “Luz” y todavía nos quedaba un año para volver a tocar en vivo, entonces seguí con ese envión de seguir componiendo, pero ya sin pensar en que mis compañeros tenían que tocar estas canciones. Salió, entonces, este material más íntimo, más autorreferencial, más reflexivo, así que ahora estoy disfrutando de estos dos caminos.

-Está bueno que lo aclares. Generalmente, cuando el cantante de una banda se abre camino como solista es en medio de una crisis, pero ustedes están muy lejos de eso...

-Exactamente. Esto es súper sano y se da de una manera linda. No nace de ninguna crisis ni de nada. Al contrario, estamos en nuestro mejor momento a nivel de grupo humano y con un millón de proyectos. Puede generar alguna suspicacia, pero no, soy feliz siendo parte de la banda y en este camino nuevo.

El vocalista lanza su primer disco solista

-Decís que este disco nació en pandemia, ¿es una especie de catarsis de esas épocas, o la pandemia fue inspiración para estas canciones?

-Puede ser que en alguna canción exista algo de catarsis, pero después, más allá de lo negativo, fue un momento de reflexión que a mí me hizo bien. Pude mirar para adentro y evaluar qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y qué podía cambiar, y creo que eso también influye en las composiciones.

-¿Qué balance personal podés hacer de esos años de pandemia?

-Súper ambiguo todo, porque, por un lado, dos años sin trabajar es un montón y ver todo lo que estaba pasando alrededor con gente que la pasó mal y perdió seres queridos, un horror. Perder la forma de relacionarnos fue un horror. Pero, por otro lado, también gané tiempo en cosas que yo generalmente no tengo, como tiempo en el hogar, compartir tiempo real con mi hijo y sus actividades. Dedicarme a estar con él y grabar en mi casa, esas cosas fueron positivas.

-¿Qué hay de cierto en que hay canciones que son como hijos? ¿Hay algún tema en el disco que sentís más tuyo que todos los demás?

-Puede que haya canciones que te van gustando más que otras y eso varía según el momento. Sí hay canciones que me representan más que otras, porque no solamente escribo sobre mí.

-Cuando mirás para atrás en tu camino con No Te Va Gustar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?

-De todo... Es un camino tan largo recorrido juntos. Muchas alegrías, algunos momentos tristes, por supuesto, pero creo que hemos llegado a un punto donde todo está súper claro, la relación entre nosotros es magnífica. No tenemos prácticamente ningún roce sobre nada, todos miramos para el mismo lado en pos del bien común y siempre con lo artístico por encima de todo, entonces estoy re contento con eso.

-¿Y qué es lo que los une, además de la música, que los hace ser familia?

-Son cosas que son invisibles, pero se fueron generando desde el principio. El respeto de la profesión, el respeto al público y el respeto a nosotros, el ser puntuales, no hacerle perder el tiempo a los compañeros y no faltar a nada, a menos que ocurra algo que te obligue. A nadie se le ocurre no ir a un ensayo, o llegar tarde. Estando de gira, por ejemplo, somos una banda que es re puntual. A tal hora hay que estar abajo en el hotel y vamos a estar. Puede haber sólo 5 minutos de demora.

-Es una cuestión básica de respeto.

-Sí, pero no es algo que pase en todos lados, menos cuando sos tu propio jefe. Nosotros tenemos eso que es invisible, pero que siempre lleva a un lugar mejor.

-¿Y qué es lo que hace que No Te Va Gustar siga tan vigente, después de tantos años de carrera y en medio de este mar de nuevos músicos que sacan una canción cada una semana?

-Las canciones, ellas son las que mandan. Más allá de que hay otras formas de escuchar música, otra forma de expresarse y un montón de cosas nuevas que también están buenísimas, yo creo que el poder de la canción y el poder de un grupo de canciones es lo que importa. Me parece que viene por ahí y también la importancia de un buen show en vivo del que la gente se vaya feliz y quiera volver a ver.

-El Emiliano del 90 y pico, cuando arrancó tu carrera y la de la banda, ¿se imaginaba este presente?

-No, mucho menos saliendo de Montevideo que, en ese momento, había muy pocas posibilidades. Era un mercado muy pequeño, en el que, si no hubiéramos hecho ciertas cosas para salir a tocar afuera e intentar vivir de la música como pudiéramos, era inviable.

-¿Cómo definirías esta etapa tuya como solista?

-Es una etapa más íntima. Para mí es un gran desafío porque es abrirme un poco más de lo que soy, lo que soy yo por afuera de la banda, sin ese ropaje que es esa protección que son mis compañeros de siempre. Es tocar con otra gente con la que la paso muy bien, también, a veces, canto sin tocar la guitarra y eso también es algo nuevo para mí. Estoy súper contento con este show que dura 2 horas, donde no solo se toca el disco, sino también otras canciones inéditas, que en algún momento grabaré, y algunos covers. La verdad es que la gente se va feliz y eso es lo importante.

-Y ahora, ¿qué se viene en un futuro cercano?

-Con la banda tenemos mil proyectos. Estamos de gira de acá a fin de año y preparando la gira de los 30 años, que es el año que viene. Eso va a ser intenso de verdad. Con este proyecto, en los huecos que me quedan con No Te Va Gustar, tocando lo más posible y preparando un segundo disco, así que con muy poco tiempo libre, pero un montón de proyectos, por suerte.

