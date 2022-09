Barbie Vélez llega a Mendoza con la obra “Despojo”: “Amo el teatro, es mi segundo hogar”, dice

El próximo viernes 16 (en el Auditorio Municipal de Tunuyán) y sábado 17 (en el Teatro Mendoza de Ciudad) se verá en nuestra provincia la exitosa obra “Despojo”, protagonizada por Ester Goris, Bárbara Vélez, Fabio Di Tomaso y Mauro Francisco. Antes de su llegada a la provincia, Diario Los Andes habló con Barbie, quien, tras confirmar su embarazo, asegura estar viviendo el mejor momento de su vida.

¿De qué se trata la obra? A partir de un incidente ocurrido en el consultorio de su psiquiatra de toda la vida Lila, la madre bipolar, se desborda y se despoja de los bienes más preciados de la familia. Sus hijos luchan por conservar los bienes y la cordura el mayor tiempo posible, pero es entonces cuando los secretos mejores guardados de la familia salen a la luz en medio de las risas y de las lágrimas. Después de una excelente primera temporada en Buenos Aires, la comedia llega a Mendoza con dos funciones, el viernes 16 en el Auditorio Municipal de Tunuyán y el sábado 17 en el teatro Mendoza. Las entradas para los shows están disponibles en el sitio Entrada Web y Showstickets, respectivamente.

Llega a Mendoza la obra protagonizada por Barbie Vélez, Esther Goris y un gran elenco

- Barbie, contanos un poco sobre Despojo y qué tal este gran elenco.

- Es un placer. La comedia es espectacular. Le decimos una comedia bipolar porque pasas por un montón de emociones, todo el tiempo. Te vas a reír, te vas a emocionar, no vas a entender qué va a pasar. Tiene mucho de suspenso. Más de uno se va a sentir identificado con su familia, la verdad es que está buenísima. Mis compañeros son lo más. Esther, bueno, ¿qué decir? Es una genia, la tiene clarísima con el personaje que hace. Una locura Fabio y Mauro. Es un elenco buenísimo.

- ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo ha sido transitar esta obra estando embarazada?

- ¡Bien! Yo me enteré que estaba embarazada un día antes de estrenar, o sea, fueron como muchas emociones juntas. Estuve ensayando sin tener la más mínima idea, y la verdad es que súper bien y muy contenida por todos mis compañeros, que son lo más. Y ahora nos vamos a Mendoza, que es un lugar que yo amo ir, así que imaginate que muy feliz de poder ir con la obra.

- ¿Qué es lo que más te gusta de Mendoza?

- Todo. Estuve todo un verano porque mi mamá estuvo haciendo temporada en San Rafael y me pareció hermoso, muy tranquilo. Es un lugar con mucha paz. Me gusta mucho el vino, cuando podía (se ríe). La gastronomía, los paisajes y la gente que es muy amorosa. Me encanta.

- ¿Cómo estás transitando tu embarazo?

- Al principio, con los síntomas básicos: náuseas, un poco de asco a ciertas comidas y bastante sueño, pero la verdad, por suerte ya estoy en el cuarto mes, así que, viviéndolo bien, feliz y relajada, con mucho amor por todos lados, así que muy contenta.

- Me imagino a tu mamá pegada a vos.

- Literalmente pegada, tengo mi mamá pegada exactamente acá al lado mío (se ríe).

- ¿Y cómo tenés pensado hacer? ¿Seguís hasta casi la fecha de parto o te tomás más días de descanso?

- En la obra yo voy a seguir hasta el primero de octubre y luego los chicos siguen con un reemplazo que va a estar buenísimo y que la va a romper toda, pero la verdad es que, obviamente, como vienen muchas giras, muchos viajes, no es recomendable seguir cuando esté mucho más avanzado. Me parece que lo más inteligente, en este momento, es seguir hasta cuando pueda, que lo estoy dando todo, y después dejar mi lugar para otra persona.

- ¿Dónde te sentís más cómoda, en el teatro o en la tele?

- Me siento más cómoda en el teatro. Lo amo. Hago teatro desde que tengo 16 años, así que imaginate que para mí es como una segunda casa. Siempre estuve acompañando a mi mamá, desde chiquitita. Es un lugar donde realmente me siento muy cómoda, es lo que estudié, donde me siento segura y también puedo recibir al toque la respuesta de la gente, que te espera después (de la función) para saludarte y que te aplaude. La verdad es que es algo impagable. Te diría que es lo que más me gusta.

- Vos decías que uno puede identificar a su familia en la obra, ¿a vos te pasó?

- No. La familia de la obra es una familia muy complicada, es poco normal. Fue un desafío crear algo totalmente diferente a mí, a mi familia, a las personas que tengo cerca. Tengo una familia hermosa, por suerte, con mucho amor, que es lo primordial y con personas muy presentes, como mi mamá, papá y mis hermanos. La verdad es que somos muy unidos y para mí, mi familia es lo más importante que tengo.

- Y ahora tu propia familia, con tu marido y este niño que viene

- ¡Ay sí! Y mi perrito también. Tengo un perrito que se llama Darwin y también es muy parte de la familia. Vivo rodeada de mucho cariño.

- ¿Podrías definirme tu presente en pocas palabras?

- Muy feliz. No tengo palabras. Son muchas emociones, muchos cambios. Un montón de cosas.

Con un presente soñado y acompañada con un elenco de lujo, Barbie llega a Mendoza con una obra maravillosa llena de sentimiento encontrados y giros que te van a tener al borde de la butaca, todo el tiempo.

Esther Goris es trayectoria hecha mujer. Con innumerable cantidad de películas y obras de teatro, ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina. Fabio Di Tomaso es reconocido, más que nada por su trabajo en Floricienta. De la mano de Cris Morena y con Florencia Bertotti e Isabel Macedo como compañeras de elenco, copó la pantalla e hizo suspirar a toda una generación en su papel de “El Conde”. Mauro Francisco es, tal vez, el menos conocido del reparto, pero tiene una historia riquísima de convicción y amor por el trabajo. Conjuga su trabajo como chofer de ambulancias con la actuación y lo hace muy bien. Siempre supo que amaba la actuación.

La ficha

“Despojo”

Funciones: viernes 16 en el Auditorio Municipal de Tunuyán (entradas en EntradaWeb) y sábado 17 en el Teatro Mendoza de Ciudad (entradas en Showtickets).