El conmovedor video en el que Barbie Vélez le anunció su embarazo a Nazarena

En las últimas horas, Barbie Vélez anunció que está embarazada en sus redes sociales. Antes de publicarlo, se lo contó a su mamá, Nazarena y el conmovedor momento quedó grabado.

En LAM (América TV), mostraron la grabación en la que la actriz le muestra el test de embarazo a su madre. Se funden en un abrazo mientras no podían contener las lágrimas.

Después de ver el video, la panelista admitió que todavía no puede creer que va a ser abuela: “Ella no lo estaba buscando”.

“Por eso, cuándo me preguntaban, yo decía ‘hay que ver primero si puede y si quiere’”, dijo. Y agregó: “Cuando la miré a los ojos, ella tenía un cagazo. Me dijo ‘ahora qué’”.

Luego, las dos mantuvieron un ida y vuelta en vivo. “La amo, la estaba viendo recién y casi lloro. Yo no puedo creer lo que me bancó mi mamá y cómo me resguardó”, estimó Barbie.

Barbie Vélez va a ser mamá y Nazarena Vélez va a ser abuela.

Y Naza le contestó: “Yo lo único que te puedo decir es que vas a ser una madre increíble”.

Barbie narró que esperó a realizarse todos los estudios antes de dar la noticia. “Buscamos ser muy cautelosos, solo lo sabían nuestros padres”, acusó.

El anuncio de embarazo de Barbie Vélez

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto sonriente junto a su esposo Lucas Rodríguez y escribió: “Se agranda la familia, no podemos estar más felices”.

Barbie Vélez está embarazada.

Antes del posteo, le dio la primicia a Ángel de Brito en LAM. “No lo puedo creer, los nervios que tengo. Me siento más o menos, con un poco de náuseas y un poco de sueño”, comenzó.

“Estoy de tres meses. Todo es nuevo para mí, lo estoy experimentando”, explicó. “Yo estaba con un tema hormonal y pensaba que iba a tardar un poco en quedar embarazada”, dijo.

“No me indisponía, pero como es algo bastante normal en mi cuerpo, no me llamó la atención. Me hice un test para ver y cuando vi el positivo no lo podía creer”, concluyó.