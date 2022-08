Barbie Velez reveló el sexo de su bebé y anticipó como lo llamará

En menos de una semana, Barbie Vélez anunció su embarazo y reveló tanto sexo como nombre del bebé que viene en camino, y que espera junto a su marido, Lucas Rodríguez.

Lo curioso es que la hija de Nazarena Vélez decidió dar todas estas noticias en el programa LAM, transmitido por la pantalla de América. “Voy a tener un varoncito”, contó la actriz una vez se sentó en el piso del show.

Además, fue consultada por el nombre del pequeño y detalló: “El que más le gusta a Luqui, que a mí me gusta mucho, es Salvador. Después está Bautista, que a mí me gusta mucho pero a Luqui no tanto. Está Baltazar que está en medio de los dos”, cerró Barbie, quien también aseguró que piensa en un futuro traer otro hijo al mundo y que si es niña, la llamará Mía.

Barbie Vélez en LAM

El momento en el que Nazarena Vélez se entera del embarazo de Barbie

En sus redes sociales Barbie Vélez decidió hacer público su embarazo, pero antes de anunciarlo ante sus más de 3 millones de seguidores, la joven decidió contárselo a su mamá, Nazarena Vélez, pero no sin antes filmar este maravilloso momento.

En el programa LAM (América TV), tanto madre como hija mostraron la grabación en la que la actriz le muestra el test de embarazo a Naza y ambas se funden en un abrazo mientras no podían contener las lágrimas.

Después de ver el video, la panelista admitió que todavía no puede creer que va a ser abuela: “Ella no lo estaba buscando”. “Por eso, cuándo me preguntaban, yo decía ‘hay que ver primero si puede y si quiere’”, dijo. Y agregó: “Cuando la miré a los ojos, ella tenía un cagazo. Me dijo ‘ahora qué’”.

Luego, las dos mantuvieron un ida y vuelta en vivo. “La amo, la estaba viendo recién y casi lloro. Yo no puedo creer lo que me bancó mi mamá y cómo me resguardó”, estimó Barbie.

La primera foto de Barbie Vélez embarazada junto a Lucas Rodríguez, su marido