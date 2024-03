Babasónicos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del show especial en Luján

Siempre innovadores, con un minucioso sonido y una puesta en escena impactante para una banda de rock, que surgió de esa escena que figuraba como “el nuevo rock argentino”, Babasónicos hoy mantiene su irreverencia y es uno de los grupos más convocantes de todo habla hispana, que sabe trascender más allá de su génesis.

Familiarizados con el rock alternativo, la banda liderada por Adrián Dárgelos vuelve este fin de semana a Mendoza, luego de casi dos años. Y lo hará en un momento especial de su camino; no es casualidad que tras la salida de su álbum “Trinchera” en 2022, hayan transitado una exitosa etapa, realizando los shows más convocantes de su historia.

Hoy sábado, volverán al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, en el marco de un evento en el que no estarán solos. Sino contarán con la compañía de tres DJs destacados de la música electrónica y alternativa. La mendocina Valentina Chaves abrirá el encuentro, luego será el turno de Mateo Dufour para dar paso a Babasónicos, y cerrar con un set extendido a cargo del DJ Mariano Mellino.

El evento comienza a las 18, en el predio de Luján y quedan las últimas entradas a la venta para el sector campo (el sector Vip está agotado), por Tuentrada.com. Con una promoción especial para clientes de la Tarjeta Banco Supervielle.

La banda se presenta hoy en Luján.

UNA TRINCHERA QUE ABRIÓ UN GRAN MOMENTO

Tras el lanzamiento de su último álbum “Trinchera Avanza”, que tuvo una nominación a Mejor Álbum Rock Pop en los Premios Latin Grammy, la banda liderada por Adrián Dárgelos transita un gran momento, con un 2023 que coronó en el Campo Argentino de Polo en diciembre pasado, con un concierto sold out ante 55 mil personas.

La presentación fue una de las más ambiciosas de toda su historia, ofreciendo un gran despliegue escénico, que recorrió gran parte de sus éxitos y los últimos lanzamientos, como el single “Tajada”.

Dicho tema lanzado en noviembre de 2023, está acompañada del videoclip ideado y realizado por Juan Cabral, con una temática que describe el excedente de lo que fue, la reconstrucción de una relación y sus partes, la falta de aire, los límites del cuerpo, el origen de la locura, el sobre análisis de lo ocurrido llevado a lo psicótico. Y el arte de tapa es una obra del reconocido artista plástico Matías Duville.

LLEGA BABASÓNICOS AL MCLC.

Babasónicos es un fiel reflejo de la búsqueda de novedad; los riesgos musicales están presentes en cada uno de sus lanzamientos y prevalece la irrenunciable búsqueda de la canción perfecta. Es ahí donde radica la diferencia que lo distingue a raja tabla en la escena nacional. Esa combinación irreverente del rock eléctrico, unido a una puesta de vanguardia en el vivo combinando tecnología y arte, hacen que la banda sostenga su poder y conquiste a nuevo público.

Y remezón de un gran año como fue el 2023, la banda inició una nueva temporada con grandes desafíos. Después de dar un show en la Costa Atlántica y participar nuevamente del Festival Cosquín Rock, el fin de semana pasado volvió a México, donde coronaron dos presentaciones sold out. El viernes 15 realizó un concierto agotado en el Teatro Diana, el más importante de la ciudad de Guadalajara y el domingo 17, en el escenario principal y horario central del Vive Latino, uno de los festivales más importantes y prestigiosos del mundo, con más de 80.000 asistentes en esa jornada.

Tras estos exitosos shows y a pedido del público, anunciaron un Auditorio Nacional para el próximo 30 de agosto. Además de dos presentaciones en junio, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Con todos los vientos a favor, convirtiéndose en una de las bandas más convocantes del país, esta vuelta a Mendoza traerá un show condensando, donde repasará sus éxitos como “Irresponsable”, “Pijamas”, “Puesto” y “En Privado”, por nombrar alguno de sus ya hits del rock nacional, además de sumar a la lista canciones como “Bye Bye”, “Mimos Son Mimos” y “Paradoja”, que marcan el presente de la banda.

EL NUEVO LIBRO DE ADRIÁN DÁRGELOS

En paralelo con el intenso presente de Babasónicos después de tres décadas de historia, Adrián Dárgelos cantante y compositor de la banda editó su segundo libro de poesías titulado “La Voz de Nadie”.

Dárgelos incursionó en el mundo editorial en 2019 con su primer libro “Oferta de sombras”, también bajo el sello de la editorial Sigilo. En este nuevo proyecto lanzado en enero, recopila 25 poemas de su autoría, con una mirada más introspectiva, donde desarrolla su conexión con la literatura, fuera de su faceta como autor de canciones.

Ante el lanzamiento, Maximiliano Papandrea, el co fundador de editorial Sigilo reflexionó sobre la nueva obra de Dárgelos: “La voz de Dárgelos poeta es distinta de las voces del Dárgelos compositor, y creo que en este nuevo libro se ve todavía más claro. Es una voz más desnuda, menos aparentemente juguetona, sí decididamente filosófica, pero no es ni más ni menos verdadera, o en todo caso habría que decir que toda voz con elocuencia es siempre verdadera, no importa qué ropajes vista”.

El segundo libro de poesía de Adrián Dárgelos.

Ante su debut en el mundo literario, Adrián Dárgelos confesó su gusto por la poesía como un refugio cultural, un espacio vulnerable y escondido. Y en ese mundo íntimo reflexivo del artista, la prosa es canalizadora de su mirada fuera de la música, pero siempre cerca del arte.

UN SHOW ESPECIAL CON EL CIERRE DEL DJ MARIANO MELLINO

El nuevo show de Babasónicos en Mendoza será en un marco especial. Esta vez brindarán un concierto de una hora y media aproximadamente, en una jornada en la que estarán acompañados por un line up con DJs destacados de la escena nacional.

A partir de las 18 horas, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, la Dj mendocina Valentina Chaves abrirá el encuentro que reunirá diferentes sonidos como la electrónica, el house y el rock poderoso y rupturista de Babasónicos. La destacada Dj local, con su sonido vanguardista, orientado hacia el Progressive y Deep House. Sus sets se caracterizan por la prolijidad y la presencia de una fina selección musical en la cual el buen groove es imprescindible.

La Dj mendocina abre el evento que reúne a Babasónicos e importantes DJs de la escena.

La música la ha conectado con una amplia selección de artistas y referentes que la han influenciado fuertemente desde sus inicios: Hernan Cattaneo, Nick Warren, Sasha, John Digweed, Guy Mantzur, Henry Saiz, Graziano Raffa, Soundexile, Antrim, Mariano Mellino, Kevin Di Serna, John Cosani, Juan Hansen, Baunder, por mencionar algunos con los que tuvo la oportunidad de compartir cabina en diferentes escenarios.

Le seguirá el set del joven bonaerense Mateo Dufour, productor musical y DJ. El joven es parte de la nueva generación de DJ de la escena dance electrónica, que ha tocado en grandes festivales de Europa como No Art Festival de Amsterdam, entre otros.

Luego de la presentación de Babasónicos, el encargado de cerrar la jornada será Mariano Mellino. El DJ que viene de debutar en el festival Lollapalooza es uno de los DJ de Progressive House más destacados de la escena nacional. Tantos años de exploración, formación y experiencia en la cabina hace que sus sets sean dinámicos oscilando entre el Progressive House y el Techno Melódico, haciendo que cada presentación sea única. Ha compartido cabina con artistas internacionales como Hernan Cattaneo, Sasha, Tale Of Us, Solomun, Eric Prydz, Artbat, Guy Gerber, James Zabiela, Acid Pauli, Nick Warren y muchos otros.

Uno de los DJ más reconocidos de la escena nacional estará presente en el evento que reúne a Babasónicos y otros DJs, en el Multiespacio de Luján.

BABASÓNICOS EN MENDOZA

Babasónicos vuelve a Mendoza con un nuevo show, en el que estará secundado por la presentación de los DJs Mariano Mellino, Mateo Dufour y Valentina Chaves.

Los horarios del evento en el Multiespacio Luján de Cuyo.

El evento comienza a las 18 horas, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana, Luján) Quedan las últimas entradas disponibles para el sector campo en Tuentrada.com, con una promoción exclusiva 3 cuotas sin interés con Tarjeta Banco Supervielle.

En el predio, los asistentes podrán disfrutar de un patio gastronómico, playa de estacionamiento, cómodas instalaciones y puntos de hidratación, para hacer del momento una experiencia con la música al aire libre.