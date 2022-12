Balances 2022: cuáles fueron los mejores cinco discos del año y por qué

Como cada año, la música nos sorprende con algunas joyitas que salen de los estudios de grabación. Y pese a que los artistas apuestan a lanzar singles a cuentagotas, varios sacaron nuevos trabajos discográficos, que fueron éxitos de escuchas y pusieron a esos artistas en lo alto.

Un top cinco de los mejores discos nacionales e internacionales, que van del pop, el trap, el rock y la música alternativa.

1- Rosalía y el furor “Motomami”

Si hay una artista internacional que no para de crecer y sorprender es Rosalía. Después de “El mal querer” (2018), la española se llevó todo con el tercer álbum, “Motomami”.

Se puede afirmar que después de este logrado trabajo es la flamante estrella del pop en español. En este álbum experimenta géneros a su antojo, dando en el punto con colaboraciones como Pharrell Williams y The Weeknd, entre otros.

Desde “Saoko”, pasando por “La Fama”, “Bulerías” hasta “Como una G”, la española demuestra una vez más que puede unir con claridad diferentes sonidos, sin abandonar el pop, el sonido latino y el flamenco que lleva dentro. Después de alzarse con cuatro premios Grammy Latinos (incluido el de Álbum del Año) y aspirar a otro Grammy en febrero, realizó una gira exitosa por toda Latinoamérica.

Y aunque su hit “Depechá” no es parte de la exitosa placa, Rosalía batió todos los récords conduciendo su motomami imparable.

2- El regreso de Babasónicos desde la trinchera

Pandemia de por medio, Babasónicos volvió a grabar y lo hizo como nos tiene acostumbrados. Después de cuatro años regresó con “Trinchera”. Aquí tenemos canciones directas, con su obsesión con la perfección del sonido del rock psicodélico, unido a la reflexión inevitable de los tiempos que corren.

“La izquierda de la noche” fue el primer avance que lanzaron el año pasado, para luego hacerlo con “Bye Bye” y así traer toda su irreverencia. Reflexivo y potente, “Trinchera” llegó en mayo de este año y era uno de los discos más esperados del rock en español y en once temas despunta no solo la búsqueda sonora, sino tópicos como la muerte, la finitud y la vida urgente y efímera.

Babasónicos logró un renovado sonido, sin dejar de ser ellos mismos, donde el juego de la seducción, la búsqueda de una respuesta y la incertidumbre son parte del trance.

El arte de tapa del último disco de Babasónicos.

3- Un maduro Harry Styles con “Harry´s House”

El refrán “Quien nada debe, nada teme” le cabe como anillo al dedo al británico Harry Styles. El cantante se arriesga con su propio lenguaje musical en el pop con “Harry’s House”.

Trece canciones propias, trece nuevas oportunidades para superarse, madurar artísticamente y hacer buena música.

Revisita el pop de una manera íntima y eléctrica. Sin colaboración alguna, defiende en el estudio y el escenario sus propios temas, que lo llevan a la cima de las escuchas. Con hits como “As It Was” o “Late Night Talking”, y con una exitosa gira que lo trajo también a Argentina, es uno de los artistas jóvenes con un estilo inigualable... Y parece no tener competencia.

El logrado álbum del artista pop que llenó dos estadios de River con su última gira.

4- The Weeknd lidera el pop con “Dawn FM”

El artista canadiense The Weeknd reafirma su pop vintage totalmente remozado con “Dawn FM”.

La muerte y la finitud son los tópicos que rodean las dieciséis canciones del artista, que plantea lo rápido de la existencia y las preocupaciones que rodean nuestra vida.

Lo hace acompañado con un sonido netamente pop, en donde encontró su propio camino, entre la psicodelia ochentosa y el tecno de los 2000, convirtiéndose cómodamente en la estrella actual del género.

5- Natalia Lafourcade renace en “De todas las flores”

La cantante y compositora mexicana lanzó en octubre su reciente álbum, “De todas las flores”. A lo largo de doce canciones, no abandona el sonido latinoamericano que la identifica.

Pero Natalia Lafourcade renace, en un recorrido espiritual e íntimo, en el que las cuerdas de la guitarra y el lamento son protagonistas. El reencontrarse con su lugar de origen se refleja en el desgarro de las historias, entre los ciclos de la vida y la muerte.

Una de las voces más representativas de la música latinoamericana actual trajo un vendaval de melodías y relatos profundos, para volver a cautivarse con el cantar de Natalia Lafourcade.