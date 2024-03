Maquillaje diverso, colorido y sostenible, las tendencias protagonistas en el Lollapalooza

El maquillaje como forma de expresión y distinción, forman parte del estilismo adoptado sobre todo por los jóvenes, para alzar su voz y mostrarse tal cual son.

Y el festival Lollapalooza Argentina una vez más fue el marco propicio para que miles de asistentes expresaran su forma de ser y sentir, a través de la moda. Y el estilo encierra no solo la vestimenta, sino los accesorios como complemento, los peinados y el maquillaje.

En un mundo cada vez más globalizado, donde la apertura por la diversidad y la igualdad son el discurso potente, la edición 2024 del encuentro, uno de los festivales más importantes de la escena musical internacional, que tuvo lugar del 15 al 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, el maquillaje y el color al igual que la música fueron protagonistas.

Los colores vibrantes para realzar la mirada, son furor en el make up entre los jóvenes. | Gentileza Natura.

LA EXPRESIÓN DEL SER Y SENTIR EN CADA MIRADA

Por tercer año consecutivo, la marca de cosmética Natura Argentina formó parte del Festival Lollapalooza Argentina, con una de las propuestas más atractivas del encuentro. En el predio, tuvo su espacio dedicado a la expresión con el maquillaje como protagonista unido a la música.

¿Y si nos encontramos en la música? fue la premisa de la marca con un luminoso y moderno espacio con diez estaciones de maquillaje, fueron parte del gran atractivo en el Hipódromo de San Isidro, con una extensa fila de jóvenes, hombres, mujeres, niños y disidencias, que se animaron a sumar a su look un colorido makeup pensado exclusivamente con los colores de tendencia e inspirados en Zeus, Venus y Flora.

El azul, rosa y naranja fueron los tonos elegidos, para generar un diseño creativo y llamativo en el rostro, donde el delineado resalta la mirada como expresión individual, acompañando la tendencia en maquillaje que se afianza cada temporada.

El maquillaje como parte de la expresión más allá de los géneros. | Gentileza Natura.

“Con mucho entusiasmo traemos propuestas de valor para nuestros consumidores que nos siguen eligiendo. Y por eso decidimos estar por tercer año consecutivo en el Lollapalooza Argentina. Un espacio donde podemos conectar con el público joven, que es la audiencia principal del festival, y transmitirle nuestra pasión por los productos y el conectarse con uno mismo y con el resto. Y encontrarnos en la música que nos ayuda a expresarnos al igual que el maquillaje”, comentó Lucila Barttolozi, Gerenta de Marketing de Natura Argentina.

En este sentido, la línea FACE de la marca fue la protagonista, potenciando el look del público, con colores vibrantes y auténticos, elegidos por ambos géneros. Hoy, el make up no es solo cosa de mujeres, sobre todo el público joven apuesta a esta forma de expresión y distinción en su look, transitando una experiencia como el festival desde una mirada libre y diversa.

“Nuestra línea de productos FACE es una marca que ha evolucionado. La mayoría de los productos son veganos, estamos evolucionando para que sea el 100% de los productos. Son maquillajes coloridos, versátiles, durables. Es una marca que expresa el orgullo por uno mismo, y apunta a un público joven, que es más osado, que quiere expresar quien es libre de estereotipos. Y por eso nos acompaña en el espacio del Lollapalooza. Con el plus que tenemos nuevas marcas, sombras, colores. Y es una ocasión ideal para conocerlos y que experimenten los productos”, apunta Barttolozi.

El maquillaje como forma de expresión, fue furor entre los asistentes del Lollapalooza. | Gentileza Natura.

Además de la experiencia en un festival tan convocante, el desafío es adoptar esta forma de expresión a través del maquillaje en la vida cotidiana o en cada ocasión que el público desee. Mostrarse sin tabúes y sumar una tendencia de la temporada en el look.

PRODUCTOS VEGANOS, BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD EN LA BELLEZA

El bienestar, la belleza y sustentabilidad son los pilares de la marca que lleva tres décadas en nuestro país, y que se consolida en el mercado, como una de las elegidas por jóvenes y adultos.

El llamado a la sustentabilidad se tangibiliza desde el consumo responsable, la realización de los productos con una línea de maquillajes y artículos de bienestar veganos.

Como propuesta lúdica en el Lollapalooza, Natura estuvo presente en el Espacio Espíritu Verde, con un mural colaborativo a partir de residuos y descartes y los convirtió en una obra para concientizar sobre la contaminación plástica.

Reforzando el concepto de bienestar en un contexto de crisis, donde el consumo se retrae, a pesar de las vicisitudes, la gente sigue encontrando en los productos de belleza un refugio de buen vivir.

Productos de belleza veganos y sustentables, una elección que crece con el tiempo. | Gentileza Natura.

“Es un año desafiante, las consultoras nos comparten. En enero la canasta de cosmética cayó un 7%, hay un poco de retracción. Pero a pesar que hay ciertas industrias que sienten más el impacto, lo que es cosmética y productos de bienestar, sigue siendo una fuente de escape para los consumidores, que están dispuestos a invertir en los productos, para generar ese autocuidado, el mimo. Y este tipo de productos hace más soportable el día a día. Tenemos un concepto de bienestar, que es “Bien estar bien”; estar bien con uno mismo para estar bien con el mundo. Nuestro concepto va más allá de lo personal, sino ser bueno y genuino con el de al lado y el medio ambiente”, remarca Lucila Barttolozi.

La sustentabilidad y el bienestar estuvo presente en festival. | Gentileza Prensa Natura.

Y si algo cambió en los últimos años fue la forma de comercialización y el público consumidor. Cada vez más hombres apuestan por el autocuidado, con rutinas diarias en las que eligen productos unisex por su calidad y tecnología.

“Hoy hay una tendencia, 1 de cada 4 hombres tiene rutinas de cuidado. Va tomando relevancia el cuidado en el público masculino. Incluso consumen otros productos que no son exclusivo de la línea masculina, y optan por productos de cuidado por su calidad y tecnología”.