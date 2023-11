Así lucía Fátima Flores en Las Primas

Fátima Florez será la nueva primera dama de Argentina y todos los ojos están puestos tanto en su presente como su pasado. Si bien todos la conocen como la talentosa imitadora que es, pocos saben que fue parte del reconocido grupo musical de cumbia, Las Primas.

La pareja del presidente electo, Javier Milei, formó parte de Las Primas en los 2000. Si bien el grupo original se creó a fines de 1985, ella se sumó años después y solo estuvo un mes.

“Fátima estuvo en los 2000, que ya no era el apogeo de Las Primas. Si no lo quiere decir, la entiendo. Ella estuvo de suplente en una gira en Perú y puede ser cierto, porque había mucha rotación de chicas”, contó la ex Prima, Karina Ranni, en “Empezar el día” (Ciudad Magazine).

Meses atrás fue Ángel de Brito quien publicó las pruebas de que la imitadora era una de las integrantes del grupo, pese a que ella asegura que no fue así y reniega de ese pasado.

Fátima Florez en Las Primas. Captura de pantalla.

“Fátima dice que no estuvo, pero estuvo. Norberto dice que se enteró por la prensa y ella me dijo a mí que le avisó”, manifestó Ángel de Brito, haciendo alusión a la participación de Fátima Florez en el grupo Las Primas del año 1985.

“Tenemos el video, la prueba viviente de que Fátima, María Eugenia su verdadero nombre, estuvo en Las Primas”, dijo el conductor y Yanina Latorre agregó que Norberto Marcos la conoció y descubrió gracias al conjunto musical.

Fátima Florez es la próxima primera dama por si relación con Javier Milei. Gentileza: El Universo.

Cuál es el verdadero nombre de Fátima Florez

La arista se llama María Eugenia Florez, ese es el nombre que figura en su Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, todos la conocen como Fátima Florez, nombre que le puso su exmarido y manager, ya que consideraba que era mejor para su carrera artística.

Si bien decidió mantener el apellido de la artista, optó por Fátima en homenaje a la virgen de la que él es devoto. El seudónimo con el que la bautizó el productor fue con el que se hizo famosa, aunque ella ya formaba parte del espectáculo.

Norberto Marcos le puso "Fátima" a la artista.

Seguí leyendo