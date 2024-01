Así fue la reacción de la casa tras quedar Isabel eliminada de Gran Hermano

En un clima de incertidumbre y tensión, este domingo se vivió una nueva gala de eliminación y una participante abandonó la casa de Gran Hermano.

Todos los jugadores que se encontraban nominados fueron abandonando la placa según la votación del público, terminando la noche con siendo la nueva eliminada de Gran Hermano.

El conductor del programa Santiago del Moro reveló los resultados finales, anunciando que Rosina fue la primera en ser salvada de placa con 5,2% de votos. La noticia llenó de alegría a la uruguaya quien emocionada expresó que no podía creer lo que estaba pasando.

Rosina ingresó a placa tras la desición que tomó Alan, el líder de la semana, lo cual generó un cruce entre ambos participantes cuando la uruguaya le recriminó por qué la envío a ella a placa y no otro jugador.

Rosina fue salvada de la placa y sigue en Gran Hermano

En esta gala, Santiago del Moro también informó respecto a “la vuelta de un viejo amigo”, lo que generó expectativas entre los jugadores quienes pensaron que se trataba del regreso de Alfa, ex participante de Gran Hermano. Sin embargo, el conductor se refería a la vuelta del teléfono rojo, el cual es un elemento que podría cambiar todo en el juego.

La segunda participante en salir de placa fue Florencia, con 4% de los votos, generando una alegría y emoción en el grupo de “Las Furiosas”.

El tercer participante en ser salvado por el público fue Nicolás, con 27% de votos, quien admitió haber estado muy nervioso por estar en placa pero recibió los abrazos y felicitaciones de sus compañeros.

Nicolás fue salvado de la placa y sigue en Gran Hermano

Cabe recordar que Nicolás también se encontraba en placa pero no podía ser salvado por el líder debido a una sanción impuesta por el Big luego de transgredir el reglamento.

Tras salir Nicolás de placa, la batalla quedó entre Carla e Isabel. Ambas participantes fueron al confesionario y expusieron por qué deberían quedarse en la casa, antes de saber quién de las dos abandonaría la casa.

Isabel Quedó eliminada de la casa de Gran Hermano

El duelo final quedó entre Isabel y Carla y, tras el veredicto final emitido por el público, Isabel fue la elegido para abandonar la casa en la tercera gana de eliminación.

Lejos de sentir tristeza, la participante de 65 años se mostró contenta por salir de la casa y le pidió a sus compañeros que no lloraran por ella ya que se sentía bien. “Les dije chicos que me iba. Estoy bien, no se pongan tristes porque yo estoy feliz”, expresó.

Isabel quedó eliminada y abandonó la casa de Gran Hermano

Mientras los demás participantes despedían a Isabel con abrazos y consuelo, quien se mostró muy contenta con la eliminación fue Furia, quien corrió por la casa diciendo “gracias”. Mientras que otros participantes como Denisse, Sabrina y Lisandro se mostraron muy tristes tras la partida de Isabel.