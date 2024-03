Así está hoy Lila, la única hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Lila es la hija que tienen en Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo y es la gran protagonista de las redes de sus padres. La pequeña de 4 años nació en septiembre de 2019 y llegó a la vida de los artistas para cambiarla por completo con sus ocurrencias, que sin dudas salen del ambiente artístico en el que se crio.

Es que la niña también es nieta del actor Mex Urtizberea, a quien ella llama “abuelo Mex” para distinguir a quien se refiere. Lila tiene una personalidad extrovertida y sorprende día a día a su familia con su madurez para sus pocos años de vida.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Gentileza Instagram.

La actriz y el cantante llevan 9 felices años en pareja y terminaron de formar su familia con el nacimiento de Lila. Sin embargo, ambos se juraron no pasar jamás por el Registro Civil y revelaron los motivos por los que no quieren casarse.

“No nos vamos a casar porque me parece que podría ser medio mufa. Vamos por los ocho años juntos y transitando un gran momento. Cada uno en lo laboral está bien. Con Lila todo es hermoso. Tenemos muchos proyectos y cosas en común muy lindas. Disfrutamos el presente”, aseguró Ingaramo.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Gentileza Instagram.

Por otra parte, reveló qué es lo que más lo enamora de Violeta. “Además de que me parece una mujer hermosa y súper inteligente, es súper sensible”, confesó el artista.

“La admiro y no solo como artista. Aunque ahora que actúo y entiendo lo difícil que es esta actividad, me doy cuenta de que ella la rompe a un nivel tremendo y es la mejor... No me imagino con nadie más. Es un privilegio estar con ella”, enfatizó.

Lila y Mex Urtizberea. Gentileza Instagram.

Violeta Urtizberea y su amor pasional por Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea confesó que está enamorada de Juan Ingaramo como el primer día y contó en diálogo con Agarrate Catalina por qué no se casan. “Es un poco por cábala... Pero igual, nos pasa que no le encontramos el porqué. Si lo encontramos, seguramente nos casemos, pero ya tuvimos una hija, tenemos una casa en común... ¡Es un montón!”, expresó.

“Son cosas que nos unen para toda la vida. Y en el caso de casarme, lo haría para hacer una fiesta. Y bueno, todavía estamos pagando la casa, así que tenemos que ahorrar un poco de plata, así que por ahora hacemos fiestas chiquititas”, indicó.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo (Web)

Con respecto a cómo vive su relación con el músico, explicó: “Tengo una relación con el amor desde la pasión. Si veo a dos personas que ya están como acostumbrados, me deprime. Y siempre me pareció hermoso el estado de enamoramiento y toda esa etapa maravillosa, pero después me costaba que eso se prolongue. Y ahora, sucedió la magia”.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Gentileza Instagram.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Gentileza Instagram.