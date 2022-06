Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo hicieron una escapada romántica a Mendoza: “Qué fuerte que estás”

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo están en pareja hace 7 años y son padres de una niña de 2 años. La actriz y el cantante están viviendo una estapa feliz de su relación y para no dejar que el fuego de la pasión se apague, decidieron hacer una escapada los dos solos a Mendoza, donde el vino y el amor fueron los protagonistas.

Ambos compartieron las fotos de sus días en el Valle de Uco. Se hospedaron en una conocida bodega, disfrutaron de los paisajes que ofrece la provincia y degustaron vinos, como hace la mayoría de los famosos que pisan suelo mendocino.

La artista subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos de su paso por la tierra del sol y del buen vino, y se mostró enamorada de los paisajes de la provincia, pero aún más de su compañía.

“Qué fuerte que estás Mendoza”, escribió Violeta al pie de su álbum de fotos de sus minivacaciones románticas.

Por supuesto que no podían faltar las fotos obligatorias de su paso por la provincia, con los viñedos y las montañas de fondo.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo hicieron una escapada romántica a Mendoza.

Por su parte, Juan Ingaramo jugó con la popular canción de La Mona Jiménez “Quién se ha tomado todo el vino”. El músico confesó que tiene la respuesta para la pregunta que el cordobés se hace desde hace años.

“Ahora ya saben quién se ha tomado todo el vino”, escribió al pie de su publicación en la que compartió tres fotos suyas en diferentes momentos, pero siempre con una copa de vino en la mano.

Como se conocieron Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo se conocieron en el teatro, cuando él fue a ver una obra de teatro que ella protagonizaba, pero en ese momento la actriz estaba de novia. Sin embargo, en una nota con Para Ti, confesaron que ambos se gustaron, pero recién 6 meses después tuvieron su primera cita.

Ingaramo se enteró que ella se había separado, y no dudó en buscarla. “La verdad es que yo estaba de duelo y sentía que tener una cita era como un montón asi que le sugerí que organizara un asado con varios amigos que tenemos en común porque sentí que ese plan me iba a resultar más cómodo”, contó Urtizberea a la revista.

Juan Ingaramo, feliz junto a su hija Lila y su novia Violeta Urtizberea. (Instagram @violeurtizberea)

El músico no estaba muy de acuerdo con el plan, pero sin manifestarle su descontento, organizó la salida.

“Cuando ya éramos novios, me confesó que, cuando le propuse ese plan, se re desilusionó porque creyó que le estaba cortando el rostro, que no tenía onda con él y no era asi”, contó.