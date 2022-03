Silvina Luna, Celeste Cid, Karina Jelinek y Floppy Tesouro, las famosas que venden su ropa usada por internet.

Son varias las modelos y actrices argentinas que encontraron una nueva veta, la de vendedoras. En sus armarios hallaron un nuevo emprendimiento y consta de vender su ropa que ya no usan, a un precio más accesible y a través de internet. Silvina Luna, Celeste Cid, Karina Jelinek y Floppy Tesouro, son tan solo algunas de las que apostaron por esta “changa”.

La página “Renová tu vestidor” es la que nuclea a varias famosas e influncers en la sección “vestidores de celebrities”. Allí, como cualquier red social, cada una de ellas tiene un perfil donde ofrecen sus prendas, calzados y accesorios que ya no usan, pero a un precio más bajo del que lo compraron o de su valor original.

Las celebridades venden su ropa por "Renová tu vestidor".

“Famosas e influencers te abren las puertas de sus vestidores! Visitalos y vestiste como ellas!”, explican a través de la página y cada una tiene seguidoras, ránking de ventas y hasta comentarios de los usuarios, donde muchos no las califican como buenas vendedoras.

Algunas son más activas que otras y las favoritas de las usuarias son Pamela David, Violeta Urtizberea, Celeste Cid y Silvina Luna, quienes cerraron mayor cantidad de ventas y tiene más seguidoras.

Pamela David vende su ropa usada a través de internet.

Una por una las famosas que venden su ropa usada por internet

Pamela David es la reina del usado y es quien tiene mayor cantidad de seguidoras. La conductora se unió a la página en 2017 y la siguen 26.400 personas, además ya realizó 679 ventas. La esposa de Daniel Vila es la que más productos ofrece, pese a que tiene algunos comentarios negativos de las clientas.

Le sigue Violeta Urtizberea, con 15.300 seguidores. La actriz cerró 167 ventas desde que se unió y actualmente tiene cargados solo 8 productos y la mayoría son calzados. Y, al parecer fue bien valorada por las usuarias, ya que tiene 5 estrellas como vendedora.

Famosas venden su ropa usada por internet.

Otra de las actrices es Celeste Cid, quien no parece ser muy activa con sus ventas, ya que solo ofrece dos productos: un vestido y una pollera. Se unió en 2016 a la página, cerró 134 ventas y tiene excelentes calificaciones de las usuarias, quienes destacaron que entrega todo en tiempo y forma.

Silvina Luna no se pierde de ningún proyecto, ya que no solo ofrece contenido sin censura pago a través de una plataforma para adultos, sino que también vende sus prendas que ya no usa.

Tiene 6 mil seguidoras, 10 productos cargados y cerró 274 ventas desde que se sumó al proyecto. Además, recibió buenas calificaciones de quienes le compraron, que quedaron encantadas con su ropa.

Famosas venden su ropa usada por internet.

Otra que no se pierde nada es Karina Jelinek. La modelo tiene más de 5 mil seguidoras y realizó 154 ventas en este sitio. Su ropa usada son pantalones, polleras , monitos, remeras y vestidos, todo muy de su estilo. Aunque una usuaria se mostró enojada con el estado de la ropa que compró.

“De las 4 prendas compradas 2 vestidos vino uno desgastado como raspada con señales de bastante uso elástico de ceñido cortado y estirado y el otto incluso con una puntilla lateral muy visible toda rota a lo largo, nada de eso estaba descripto y no aplica para ofrecer como ‘usado como nuevo’”, comentó Lauri y la calificó solo con dos estrellas.

Famosas venden su ropa usada por internet.

Floppy Tesouro es de las menos activas, ya que solo logró 83 ventas en esta página y ofrece 7 productos, entre remeras, vestidos y monos. Pero nadie se quejó de su atención ni del estado de las prendas que vendió.

También se sumó Sofía Zámolo con sus prendas, aunque solo consiguió hacer 38 ventas y tiene tan mil seguidoras, muy pocas comparadas con las demás famosas.