Violeta Urtizberea contó qué le produce la marihuana y defendió su consumo: “La gente se pone tan policía...”

Tras la polémica que se generó cuando Julia Mengolini contó semanas atrás que había fumado marihuana durante el embarazo, ahora se suma Violeta Urtizberea, quien defendió el consumo. Si bien contó que no fumó cuando cuando estuvo embarazada, la actriz planteó su clara posición al respecto.

El periodista de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, entrevistó a la artista en Mitre y le consultó qué opinaba de lo que había dicho Mengolini y la repercusión de sus palabras. Al respecto Violeta Urtizberea relató: “No sé bien, porque no sé qué efecto genera la marihuana pero por mi experiencia el porro me pega paranoico viste, y yo ni en pedo fumaba embarazada pero porque con lo paranoica que soy iba a empezar a sentir que estaba matando al bebé”.

Violeta Urtizberea Instagram @violeurtizberea

Y siguió: “Ni se me cruzó por la cabeza, ni averigüé ni nada. Pero si te puedo decir que a mi me encanta tomar vino y alcohol en general y eso si le pregunté al obstetra. Y él me dijo que prefería que no, si un día te morís de ganas tomate media copita pero nada más e hice eso”.

Sin embargo, en algún punto coincidió con Mengolini: “Igual pienso que hay un prejuicio muy grande con la marihuana en la sociedad”. “A la gente le parece bárbaro tomar rivotril y no consumir marihuana, no lo entiendo eso o con el alcohol, el alcohol está todo bien y es re contra tóxico, la gente se muere de cirrosis”, dijo.

Y señaló: “El porro me parece mucho menos nocivo que el alcohol o que cualquiera droga legal, hay mucho prejuicio, no sé por qué la gente se pone tan policía y con tanto rechazo a la marihuana”.