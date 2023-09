Andrés Calamaro dejó un show a la mitad en Colombia y causó indignación: qué dijo en las redes

En las últimas horas, en Bogotá Colombia se llevó a cabo el Festival Cordillera 2023. Entre los artistas que conformaron la grilla se encontraban Juanes y Andrés Calamaro, quien abandonó su recital y causó indignación.

Andrés Calamaro se ausentó de un show en Colombia.

El artista reconocido como “El Salmón”, no terminó su presentación y se bajó del escenario sin acotar ninguna palabra a los fanáticos que se encontraban escuchando su show.

Un rato después, en su cuenta oficial de Instagram compartieron un videoclip dando explicaciones del porqué el artista tuvo ese comportamiento frente a sus fieles fanáticos. “Lamento preocupar a mis amigos, compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta”, comenzó.

“En España son siete horas de diferencia, me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, en Cochabamba, en Bogotá nunca lo había sentido, me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud”, detalló con mucho pesar.

Para terminar, Andrés Calamaro dijo: “No me gusta dar excusas pero no son problemas de salud, ni de logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario. Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera”.

Algunos minutos antes, el artista expresó unas palabras escritas a través de sus stories en Instagram: “Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas, que nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”.

El exvocalista de Los Rodríguez aseguró que su huída del show no tuvo que ver con fiestas ni nada parecido: “No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mis gentes”.

Andrés Calamaro, autor, cantante, compositor.

Entradas para Miranda en Mendoza: cuándo es y dónde comprar

Miranda!, el dúo pop conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, brindará un recital el 29 de septiembre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo de Mendoza para presentar su último álbum “Hotel Miranda!”, con nuevas versiones de sus éxitos más conocidos.

Vuelve Miranda! a Mendoza.

Las entradas salieron a la venta el lunes 22 de mayo, desde las 10, en la web de TuEntrada.com. Esto llevó a que se agotaran en pocas horas y, actualmente, se encuentran a la venta las últimas localidades.

