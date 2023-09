Alejandro Lerner vuelve a Mendoza con sus grandes éxitos: cuándo, dónde y cómo se consiguen las entradas

El próximo domingo 8 de octubre llega Alejandro Lerner a Mendoza, en el marco de su gira por todo el país. La cita es en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, a las 20 hs, y las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma EntradaWeb, y los precios van de los 8 mil a los 12 mil pesos.

Alejandro Lerner vuelve a Mendoza con sus grandes éxitos

Antes de su llegada a la provincia, Alejandro Lerner habló con Los Andes en un mano a mano íntimo y envuelto en un aura de calma y buena onda. Una charla con un hombre sencillo que, a esta altura, es casi una insignia de la música popular argentina.

Y es que sus canciones han marcado a generaciones, y sus letras se han escuchado también a través de la voz de otros artistas. Además, lejos del esnobismo de un músico de trayectoria, que podría recostarse en los laureles de la gloria, demostró su grandeza acercándose a las nuevas generaciones. Artistas como Rusher King y los hermanos Mau y Ricky Montaner, reversionaron clásicos de Lerner, con el mismísimo Alejandro, y les imprimieron nuevos sonidos. También el artista supo acercarse a La Konga, Lali, MYA, y hasta a L-Gante, por nombrar sólo a algunos.

Alejandro Lerner junto a Rusher King

Alejandro Lerner junto a Mau y Ricky Montaner

Para el artista, esta es una gira que lo acerca a la gente, que lo hace sentir el cariño del público, algo que le llena el alma. Es como una devolución de gentileza, después de tanto amor que Lerner le dio a su público a través de sus letras.

–¿Qué expectativas tenés con esta nueva visita a Mendoza?

–Recuperar el encuentro que vengo teniendo durante tantos años, de toda la vida. Llegar a Mendoza siempre es encontrarse con una de las ciudades más lindas de nuestro país, con la gente y con amigos, y con la belleza de la provincia.

–También, una provincia con mucha historia musical. Tenemos la herencia del Nuevo Cancionero Cuyano, y mucha música corriendo por nuestras calles, por nuestras acequias...

–Qué belleza las acequias de Mendoza. Una maravilla

–¿Cómo te encuentra a vos esta gira, con tantos años de trayectoria?

–Haber resuelto, con mi equipo, producir esta gira ha sido una jugada de mucho coraje, de mucha voluntad y de mucho trabajo, pero la verdad es que estamos muy felices, porque estamos volviendo al país. Y lo estamos haciendo con una gira nacional que toca ciudades grandes, pero también muchas localidades más chicas, recuperando en algunas localidades el encuentro con su propio teatro, provocando que la gente vuelva al teatro en sus en sus pueblos. Y eso es muy lindo, tiene una magia increíble. Esa es nuestra Argentina, la Argentina de las capitales y de los pueblos chicos, medianos y grandes; la de los pueblos que crecieron, los pueblos que no, los que tienen una actitud más tímida, otros que han sorprendido. Paraná, por ejemplo, es una ciudad que me parece increíble por lo linda que está, y Mendoza, bueno, ya es sabido que Mendoza es bella.

–¿Qué pasa con las musas? Con tantos años de carrera, ¿cambian las musas o cambia la manera de verlas?

–Cambia el lenguaje y el lenguaje es todo. Si cambia el lenguaje, cambia la expresión, el sonido, y creo que hay que entender que, así como los chicos hablan con un “lunfardo” muy distinto al nuestro, la música es una expresión de eso, de esa generación. Por supuesto que va a haber cosas que me van a gustar más otras, pero está bueno tratar de entender un lenguaje nuevo, tratar de entender el lenguaje de los chicos, porque ese lenguaje es la manifestación de lo que a ellos les ha tocado vivir, como el mío es lo que me ha tocado vivir a mí.

–Bueno, vos, justamente fuiste de los primeros de tu generación en acercarse a esta juventud. Grabaste con Rusher King, con Mau y Ricky, con MYA... ¿Cómo fue ese acercamiento con ese lenguaje? ¿Cuál fue la respuesta?

–La respuesta fue increíble porque para mí también fue una experiencia lindísima. Tengo nuevos amigos en Rusher, en Silvia, su manager. Ulises Bueno me llamó para acompañarlo en su despedida en el Luna Park, que fue muy linda. Hace poco conocí al Polaco (Ezequiel Iván Cwirkaluk), tuvimos una charla muy amena y con ganas de compartir cosas. Pero también tengo relación con otras generaciones, un poco más grandes, como con la gente de la banda A.N.I.M.A.L., por ejemplo. Con La Konga también tuve un encuentro muy divertido. Es muy variada mi vida, siempre fue así.

–¿Y qué sentís cuando ves a los chicos de esta generación cantando tus canciones?

–Ese es un privilegio enorme. Cuando lo acompañé Rusher en su en su Luna Park había chiquitos muy chiquitos; veía a una nenita mucho más chica que mi hija, y la veía cantando Después de ti ya no hay nada, y me parecía maravilloso eso porque es mi música que sigue teniendo un espacio en chicos y en generaciones más jóvenes.

–Una crítica generalizada se centra en la baja calidad de la música de hoy, ¿qué opinas vos?

–Cuando uno critica tiene que, también, darse cuenta de que uno no es el dueño de la verdad y que uno puede no criticar, sino dar una opinión. Yo tengo opiniones, pero, primero, si no me las piden, no las doy, y después, siempre lo voy a hacer con respeto hacia el otro. Porque si el otro no me gusta es culpa mía, no es culpa del otro.

–¿A lo largo de tu carrera hiciste caso omiso de muchas críticas?

–Por supuesto, y ahora con las redes sociales, más. Pero mi realidad, por lo visto, no está apoyada en los que me han criticado, sino en todos los que me quieren. Yo me quedo con eso.

–Y ahora que lo mencionas, ¿cómo te llevás con las redes sociales, con los haters y los fans?

–Al hater no le doy mucha pelota. Pero entiendo que es la red social es una herramienta que hay que aprender a usarla, que hay que entender el universo de las redes, y que uno tiene que ponerle un lugar en tu tiempo, cuánto tiempo vas a estar. Yo ya soy una persona adulta, no puedo estar mucho tiempo hueveando con las redes, pero sí puedo darles un poquito de bola cada vez que puedo y cada vez que tengo algo para compartir, porque uno no tiene todo el tiempo algo para contar.

–Alguien una vez me dijo “los chicos la quieren pegar ya”, y puede que tenga que ver con una cuestión de apoderarse de las redes sin mucho que decir, por el sólo hecho de mostrarse. ¿Cuál es tu consejo para los jóvenes que arrancan en el camino de la música?

–Lo importante es el camino. En algún momento la vas a pegar y en otros momentos no. Si vos querés que el camino sea toda tu vida, no es que la pegás ahora, metiste un gol, y después ya está. Si tu carrera es tu vocación, no solamente la tenés que pegar, sino que tenés que formarte, prepararte, aprender, cuidarte, ser un profesional para que eso sea tu carrera. Si la pegaste y cuando te subieron al escenario no tenés ningún tipo de preparación, ni de responsabilidad, o de respeto profesional, es porque no te dieron tiempo, es como sacar la comida del horno antes de tiempo.

–Bueno, vos la pegaste un montón de veces. Tus temas son himnos.

–Gracias a Dios puedo decir que sí. Por supuesto que, así como que te digo que sí, también te digo que a veces no.

–¿Hay alguna canción que atesorés más que otra?

–No, no tengo. Lo que pasa es que son como 500, y todas son documentos de mi vida, a veces de mi creatividad, o de un encuentro con otro artista, o de una mujer que admiro. Son documentos muy emocionales y por supuesto, hay algunos que me gustan más y otros que no tanto. Pero les tengo mucho cariño a mis canciones.

–¿Tenés alguna especie de rito o ceremonia a la hora de escribir?

–No, soy lo más espontáneo posible, para bien o para mal. Si te encargan una música de una película o tenés que terminar una canción para algún día, es otra cosa, porque tenés un compromiso de entrega, lo cual es bueno y te empuja a ser profesional. Pero después no, hay días que no tengo nada de ganas de escribir y otros que sí.

–Y si mirás para atrás, ¿hay algo de lo que tuvieras que arrepentirte?

–Sí, de muchas cosas, pero no por los resultados, sino porque, lamentablemente, la experiencia se hace cometiendo errores. Una de las cosas que más te enseña, con la que más madurás, es cometer errores. Después, cuando te va bien y tenés una victoria, es ahí donde hay que tener más cuidado de no darse un golpe, porque el éxito es estridente y una derrota no: es más autorreflexiva.

–¿Qué es lo más lindo que te dio la música en todo este camino?

–Sentirme querido y respetado... querido, sobre todo, más que respetado. El respeto puede ser frío, pero el amor de la gente, el cariño, ese abrazo, el beso y la sonrisa, eso es lo más lindo de la popularidad. Es un mimo total, un mimo para todo el mundo, para mí también y para toda mi gente.

–Y al momento de subir a un escenario, ¿seguís sintiendo lo mismo que sentías al principio? Me imagino una mezcla de emoción y adrenalina...

–Sí, es un lugar de mucha felicidad. No tiene contra, es el encuentro con la gente, es una ceremonia para mí y para la gente también. Es distinto a un concierto normal de un artista que viene de afuera, que toca algo que la gente no entiende ni lo que dice. Yo comparto la misma realidad que los que están ahí sentados.

