Alejandro Lerner: “El camino es la vida, no es el éxito”

Es difícil resumir cuarenta años de canciones, de carrera artística y de una búsqueda que no se detiene. Para Alejandro Lerner, uno de los compositores y músicos más populares de nuestro país, el camino es hoy. Esa búsqueda que comenzó a los 16 años componiendo sus primeras canciones y hoy celebra más de cuatro décadas con la música.

Claro que el presente está teñido por la pandemia y por los dos años alejado de su público. Tiempo que le permitió conectarse de otra manera y que aprovechó para componer nuevas canciones y cranear su nuevo disco.

“Todo a Pulmor”, “Volver a empezar”, “Después de ti”, “Por un minuto de amor” o “Algo de mí en tu corazón” son parte de los inoxidables de su repertorio. Aunque recientemente lanzó el single “Puro Sentimiento”, donde se une nuevamente a Carlos Santana, tras dos décadas del disco Shaman, donde compuso e interpretó una de las canciones del álbum llamado “Hoy es Adiós”.

El tema con un claro ritmo bailable sin perder la poética movilizante que lo caracteriza será parte del nuevo disco de Lerner, en el que trabaja actualmente. Y en paralelo emprendió la gira “Una Vida de Grandes Canciones”, que lo trae a Mendoza el viernes 6 de mayo, al auditorio Ángel Bustelo.

Previo a su visita, el músico habló con Los Andes sobre su presente, la pandemia y la posibilidad de trabajar con nuevos artistas.

-Es una gira con un condimento especial, además del aniversario significa el reencuentro con el público después de dos años.

-Son dos años de estar separados, en lo personal, en lo familiar, con pérdidas, con angustias. Y esta es una celebración de reencuentro con toda una banda que tiene ganas de volver a tocar, a viajar.

-Te acomodaste a los tiempos con los streaming en las redes, pero me imagino que extrañaba esa adrenalina de volver a las giras.

-Hay varios niveles. Por un lado nuestra vocación; desde que tengo 16 años que no paró de viajar y de tocar, de girar. Y por otro lado, siendo el líder de una banda y un grupo de familias es tener la responsabilidad de que durante dos años no pudiste generar trabajo para esa gente. Y acompañar a esas familias en sus carencias, en sus ansiedades. Y que vuelvan las giras, con tres shows por fin de semana es un privilegio para un artista de más de cuatro décadas de carrera y poder generar trabajo a tanta gente.

-Ese privilegio de la permanencia construido con trabajo y talento, ¿se suma la humildad como artista para lograrlo?

-Creo que es el amor que uno tiene y el agradecimiento, a que las carreras duran lo que la gente decide que duren. Porque si la gente no hubiera dado su amor y apoyo durante tanto tiempo a mis canciones y el cariño que me dan como compatriota, durante tanto tiempo, los caminos no persisten. No tengo una respuesta clara de porque, pero puedo sentir amor y agradecimiento que en mi país pueda sentir tengo una carrera constante, ascendente, de crecimiento, que me ayudó a llevarlo fuera del país y mantenerlo en el mundo.

-Me imagino que después de cuarenta años es difícil seleccionar un repertorio entre tantas canciones.

-Estan las canciones que no pueden faltar, las que me muero de ganas de tocar y las nuevas. Todo eso junto porque la pandemia a pesar que nos encerró y nos aisló, para mí como artista me dio mucho material para documentar y componer. Levantarme a las cuatro de la mañana, encerrarme en mi estudio y poder volcar toda esa ansiedad en canciones que muchas de ellas ya han salido y son parte del cancionero, y que las voy a cantar en vivo por primera vez.

-Esto de componer a la madrugada, ¿es una constante en tu trabajo o solo fue una cuestión particular en la pandemia?

-No, eso no se elige, como no se elige el insomnio. A veces por insomnio me voy a tocar el piano y ahí sale una canción. Y otra es porque la embestida de una idea, una inspiración o de un sentimiento puede llegar a cualquier hora. Y así como viene tenes que tener la antena para no dejarlo pasar.

-Estas armando un nuevo disco con nuevas figuras, vos como músico ¿cómo ves el talento de los nuevos músicos?

-Estoy con el dúo Mía que casualmente yo los conocí cuando era jurado en el programa Soñando por Cantar y todavía no cantaban juntos. Y por una cuestión del destino yo individualmente les aguré un desarrollo internacional por la luz que tenía en lo individual. Y después se juntaron y hoy están haciendo el camino que lograron. Después me propusieron conocer personalmente a Rugger Kin y me pareció un artista maravilloso, fresco, sano. Hay toda una generación de chicos que son unidos y que tienen un manejo de la tecnología de hoy con una frescura de la cual uno aprende. Entonces nos juntamos a componer, a tirar ideas, pero con una naturalidad y respeto ellos me dicen que es un honor trabajar conmigo, pero yo voy al estudio de ellos. Algo muy fresco y natural sin prejuicios y sin egos.

Y por otro lado lo tengo a Carlos Santana que es una leyenda viva de la música mundial, entonces creo que se viene un disco muy rico.

-¿Vas a volver a patear el tablero con el nuevo disco?

-Siempre renovando, siempre arriesgando, tomando desafíos nuevos, dándole una oportunidad a chicos que tienen talento y además una convocatoria, y una forma de relacionarse con un mercado global, no solo argentino.

-Desde tu mirada, con la experiencia que tenés ¿Qué consejo le darías a esta nueva generación de músicos que hoy viven una popularidad muy grande?

-Tienen un capital fundamental que son muy unidos, no son competencia, se juntan, se ayudan, componen todos juntos. Y por otro lado tienen a sus familias cerca y esas son condiciones importantes. Yo lo que les puedo compartir es que el camino es la vida, no es el éxito. Tiene momentos que subís, momentos que bajas, volvés a subir. Pero lo que no tiene que bajar es la pasión, la vocación, y el compromiso con seguir haciendo cosas que a uno le gusten y seguir aprendiendo, estudiando. Ellos lo tienen naturalmente, nosotros somos artistas que pasamos la dictadura, ellos crecen en otra época donde las condiciones son globales no regionales. Y tienen la sabiduría de estar abiertos que eso es maravilloso.

La Ficha

ALEJANDRO LERNER UNA VIDA DE GRANDES CANCIONES TOUR

Día y hora: viernes 6 de mayo, a las 22.

Lugar: auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

Entradas: en Tuentrada.com y Maxi Mall.