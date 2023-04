El régimen venezolano, siempre conflictivo

El suceso que involucró a Guaidó se produjo mientras comenzaba a desarrollarse en Bogotá una nueva cumbre de países de la región para analizar la situación institucional de Venezuela y tratar de encaminar el diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición.

Su breve paso por Colombia no resultó cordial; el gobierno izquierdista de Gustavo Petro no vio con agrado su presencia, aunque no le puso obstáculos para que pudiera seguir camino a Miami por vía aérea.

Cabe recordar que Guaidó ejerció el cargo de presidente interino de su país desde enero de 2019, cuando se autoproclamó jefe de Estado “encargado” de Venezuela tras desconocer la legitimidad de las elecciones de mayo de 2018, en las que Nicolás Maduro resultó electo para un nuevo mandato.

Sin embargo, a fines de 2022 una mayoría de partidos de la oposición venezolana votó ampliamente por la eliminación del gobierno interino de Guaidó, decisión que de alguna manera fracturó la unidad de la coalición opositora y puso obstáculos a una estrategia encabezada por Estados Unidos para promover una salida institucional de Maduro de la presidencia y, de ese modo, poner punto final a muchos años de autoritarismo chavista.

Es por ello que este nuevo suceso no hace más que aportar a los ya desenfrenados movimientos de Maduro y sus seguidores para ejercer el poder en forma discrecional.

Las maniobras del régimen venezolano en tal sentido nunca han sido suficientes para las ambiciones de Maduro y sus seguidores.

Hace tres años la Organización de Estados Americanos (OEA) se vio obligada a expresarse enérgicamente, y por amplia mayoría, contra la decisión del régimen de designar ilegalmente un consejo electoral destinado a supervisar las elecciones legislativas de ese año, que al momento de la constitución de dicho cuerpo progubernamental todavía no tenían fecha establecida.

En ese momento, Argentina se abstuvo de votar en la OEA y quedó en línea con México y otros pocos países que no avalan las artimañas del gobierno de Caracas para seguir perpetuándose en el poder y, a la vez, perseguir y encarcelar a sus opositores.

La errática política exterior del actual gobierno argentino suele mostrar una mayoritaria preferencia hacia regímenes como el de Venezuela y otros similares.

Es importante que una gran comunidad de países tienda a consolidar mecanismos que permitan llegar a consensuar una salida institucional para Venezuela, que permita a sus sacrificados ciudadanos elegir libremente a sus gobernantes.

Pero todos esos esfuerzos deberían ser complementados con exigencias muy concretas a las autoridades de Caracas para que cesen con el hostigamiento y amenaza de cárcel para quienes no piensan de la misma forma y ejercen el absoluto derecho a buscar alternativas que permitan restaurar una democracia pluralista.