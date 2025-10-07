7 de octubre de 2025 - 10:11

Ya se puede cargar combustible y pagar en dólares con la app de YPF

También se podrá pagar productos de la tienda y servicios en toda la red de estaciones de servicio del país. Cuál es el requisito para poder hacerlo.

Ahora se puede pagar el combustible con dólares, a través de la app de YPF

Ahora se puede pagar el combustible con dólares, a través de la app de YPF

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un movimiento que amplía las opciones de consumo para sus clientes, YPF Digital ha lanzado una funcionalidad que permite pagar directamente en dólares a través de su App YPF. La nueva herramienta está disponible para la compra de combustible, productos de las tiendas FULL y servicios en YPF Boxes en toda la red nacional de estaciones de servicio.

Leé además

El Instituto Nacional de Vitivinicultura derogó más de 750 resoluciones obsoletas. 

El INV derogó 756 resoluciones para simplificar trámites, ¿cuáles son?

Por Redacción Economía
Con la compra, el grupo potenciará su logística y capacidad de gestión, integrando la marca a sus operaciones actuales.

La cadena "tapada" que compra Burger King en Argentina y promete mantener los 116 locales

Por Redacción Economía

Esta innovación se integra a la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC), buscando brindar a los usuarios una gestión más transparente y flexible de sus gastos.

El presidente de YDI, Guillermo Garat, destacó la importancia de esta incorporación: “El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos. Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.

Imagen de WhatsApp 2025-10-07 a las 09.21.35_824b527f
Cu&aacute;les son los requisitos para pagar combustible con d&oacute;lares desde la app de YPF

Cuáles son los requisitos para pagar combustible con dólares desde la app de YPF

Cómo funciona el pago en dólares

La mecánica es sencilla y está diseñada para usuarios bancarizados:

  • Requisito: Los usuarios que ya tienen habilitada la función Dinero en Cuenta (DeC) y poseen una caja de ahorro en dólares a su nombre pueden transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YDI en Banco Santander.

  • Transparencia: Al momento de la transacción en la App, el cliente podrá visualizar el monto equivalente en pesos argentinos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación.

  • Uso Exclusivo: Los fondos en dólares estarán disponibles únicamente para consumos dentro del ecosistema YPF. La empresa aclara que esta operatoria no implica compra ni venta de moneda extranjera, ya que no hay operaciones de cambio.

  • Restricciones: No se permiten retiros de efectivo, transferencias a terceros, ni el uso de pagos mixtos (combinando dólares y pesos) para una misma transacción. En caso de necesitar una devolución, el reintegro de los fondos se realiza a la misma cuenta bancaria en dólares desde donde se originó la transferencia.

Con esta nueva función, YPF Digital, junto a Banco Santander, reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones ágiles y seguras, adaptándose a las dinámicas del mercado y las necesidades financieras de sus clientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nota de Bloomberg: Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita

El informe lapidario de Bloomberg: "Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita"

Por Redacción Economía
Salvador Di Stefano analizará los efectos de la dolarización en la economía argentina.

Inscribite al foro de la AEM en Mendoza: Salvador Di Stefano analiza Milei y la dolarización

Por Redacción Economía
El dueño de una popular gaseosa compra otra marca más y amenaza a la líder del mercado

El dueño de una popular gaseosa compra otra marca más y amenaza a la líder del mercado

Por Redacción Economía
Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $196.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco