Ya se puede cargar combustible y pagar en dólares con la app de YPF

En un movimiento que amplía las opciones de consumo para sus clientes, YPF Digital ha lanzado una funcionalidad que permite pagar directamente en dólares a través de su App YPF. La nueva herramienta está disponible para la compra de combustible, productos de las tiendas FULL y servicios en YPF Boxes en toda la red nacional de estaciones de servicio.
Esta innovación se integra a la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC), buscando brindar a los usuarios una gestión más transparente y flexible de sus gastos.
El presidente de YDI, Guillermo Garat, destacó la importancia de esta incorporación: “El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos. Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.
Cuáles son los requisitos para pagar combustible con dólares desde la app de YPF
Cómo funciona el pago en dólares
La mecánica es sencilla y está diseñada para usuarios bancarizados:
Con esta nueva función, YPF Digital, junto a Banco Santander, reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones ágiles y seguras, adaptándose a las dinámicas del mercado y las necesidades financieras de sus clientes.