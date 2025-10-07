Ya se puede cargar combustible y pagar en dólares con la app de YPF

También se podrá pagar productos de la tienda y servicios en toda la red de estaciones de servicio del país. Cuál es el requisito para poder hacerlo.

Ahora se puede pagar el combustible con dólares, a través de la app de YPF

En un movimiento que amplía las opciones de consumo para sus clientes, YPF Digital ha lanzado una funcionalidad que permite pagar directamente en dólares a través de su App YPF. La nueva herramienta está disponible para la compra de combustible, productos de las tiendas FULL y servicios en YPF Boxes en toda la red nacional de estaciones de servicio.

Esta innovación se integra a la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC), buscando brindar a los usuarios una gestión más transparente y flexible de sus gastos.

El presidente de YDI, Guillermo Garat, destacó la importancia de esta incorporación: “El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos. Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.

Imagen de WhatsApp 2025-10-07 a las 09.21.35_824b527f Cuáles son los requisitos para pagar combustible con dólares desde la app de YPF Cómo funciona el pago en dólares La mecánica es sencilla y está diseñada para usuarios bancarizados:

Requisito: Los usuarios que ya tienen habilitada la función Dinero en Cuenta (DeC) y poseen una caja de ahorro en dólares a su nombre pueden transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YDI en Banco Santander.

Transparencia: Al momento de la transacción en la App, el cliente podrá visualizar el monto equivalente en pesos argentinos y el tipo de cambio de referencia aplicado , que será el dólar comprador del Banco Nación .

Uso Exclusivo: Los fondos en dólares estarán disponibles únicamente para consumos dentro del ecosistema YPF . La empresa aclara que esta operatoria no implica compra ni venta de moneda extranjera , ya que no hay operaciones de cambio.

Restricciones: No se permiten retiros de efectivo, transferencias a terceros, ni el uso de pagos mixtos (combinando dólares y pesos) para una misma transacción. En caso de necesitar una devolución, el reintegro de los fondos se realiza a la misma cuenta bancaria en dólares desde donde se originó la transferencia.

Con esta nueva función, YPF Digital, junto a Banco Santander, reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones ágiles y seguras, adaptándose a las dinámicas del mercado y las necesidades financieras de sus clientes.