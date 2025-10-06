Para contener el dólar, el Gobierno liquidó casi la mitad de las divisas que compró con la baja de retenciones

En la previa de las elecciones, el Tesoro vendió casi US$1.000 millones en tres días. El objetivo: intervenir en el mercado cambiario, pero hay incertidumbre por el margen de reservas para sustentar la estrategia oficial.

En los últimos tres días hábiles, el Gobierno utilizó casi US$1.000 millones de las divisas que logró comprar de la liquidación del agro. La acumulación se dio durante la quita temporal de las retenciones. Con esta accionar, el oficialismo busca contener el dólar, mientras afronta el importante costo en reservas y limita su margen de maniobra, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Cabe mencionar que en las últimas jornadas la presión sobre el tipo de cambio se volvió a incrementar. Varias consultoras privadas se hicieron eco de la noticia. Aseguran que buena parte del flujo de dólares se esfumaron en mantener la cotización de la divisa estadounidense a raya.

El Tesoro vendió casi US$1.000 millones en los últimos días para contener el tipo de cambio. El informe de las consultoras sobre las divisas Desde la consultora LCG detallaron que "el volumen de ventas oficiales se acercó a los US$950 millones sobre un total previamente captado de US$2.228 millones, un desprendimiento del 42% de ese total". Sobre las motivaciones que reflejan este resultado, el informe hizo hincapié en que Economía y el Banco Central (BCRA) están actuando como "un tándem" con un menú de variantes para contener el tipo de cambio antes de las elecciones.

Además sostuvo que de las ventas directas del Tesoro, o el BCRA si el dólar tocara el techo de la banda, hay otras maneras en las que el equipo económico busca incidir en la dinámica cambiaria. Al respecto, LCG puntualizó que “el Tesoro interviene en el spot (entendemos que el BCRA se mantiene al margen para no desgastar más el esquema de bandas), y el BCRA en la curva de futuros, pero ahora también, vendiendo títulos dólar linked".

Frente a ese escenario, desde Wise Capital señalaron que “faltan 20 días para las elecciones y continúa fuerte la demanda de dólares”. Y añadió que “el Gobierno, después de haber acumulado algo más de US$2.200 millones de los US$7.100 millones que dejó el campo, se vio en la necesidad de contener la cotización y lleva vendidos aproximadamente US$950 millones”.

La visión también es compartida por la consultora Econviews que asevera que “el Gobierno entró en modo supervivencia y está tomando algunos riesgos que pueden hipotecar el futuro”. A la vez, destacaron que “el salvataje de Trump creó las condiciones para acumular dólares, especialmente porque fue acompañado por la eliminación temporaria de retenciones al campo”. Por otra parte, analizaron que “lo cierto es que el campo cumplió y se liquidaron 6,300 millones de dólares, pero sólo unos 2,300 millones entraron en las reservas”. En ese sentido, aseguraron que “el resto fue utilizado para bajar el tipo de cambio”. Para cerrar, la consultora planteó que “seguramente no era el plan del FMI ni del Tesoro norteamericano y deja dudas sobre cuántos dólares quedarán para liquidarse en lo que queda del año”.