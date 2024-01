Una reconocida cadena de maquillajes y perfumes llegó a Mendoza: ¿dónde queda?

La cadena de belleza, perteneciente al grupo propietario de Rouge, ha dado un paso significativo en su plan de expansión territorial al abrir en Mendoza las puertas de una nueva sucursal en el interior del país. Esta marca, que inició sus operaciones en noviembre de 2017, nuclea casi una decena de locales.

La tienda, especializada en productos de maquillaje y fragancias, comenzó a operar en enero, en el centro comercial Portal Los Andes, que posee el grupo chileno Cencosud, en Godoy Cruz.

Beauty 24, es la marca que se instaló en un local con una superficie de 135 metros cuadrados, entre el salón de venta y el área operativa.

“Te acercamos a los productos, te enseñamos a usarlos, te inspiramos a ser tu mejor versión creando tu propio estilo”, cuentan sobre su propósito en su página oficial. Beauty 24 comercializa productos de belleza para hombres y mujeres de todas las edades, además de pequeños electrodomésticos relacionados con el cuidado de la belleza.

Esta apertura marca la segunda incursión de Beauty 24 en el interior, después de su exitosa inauguración en Santa Fe.

Un nuevo jugador

La de Mendoza es la segunda incursión de Beauty 24 en el interior del país, después de su exitosa inauguración, en diciembre último, de la tienda en Santa Fe. Un primer paso, con el que la marca buscará posicionarse entre jugadores como Rouge (también propiedad del grupo argentino Diffupar), la Parfumerie; Juleriaque y Get the Look (de Farmacity).

Este movimiento estratégico responde al crecimiento sostenido del mercado en regiones fuera de la Ciudad de Buenos Aires, donde esta cadena quiere ubicarse como una posición intermedia entre las mega cadenas de perfumerías y aquellas tiendas más accesibles.

Renzo Bordoni, representante del grupo propietario de la marca, en declaraciones de prensa sobre la importancia de esta expansión, había señalado: “Queremos llegar a las principales plazas del interior”; evidenciando su ambiciosa visión de la cadena: ofrecer sus productos a un público diverso en todo el país.

La tienda está especializada en make up y en fragancias, que axibe en un local de 135 metros cuadrados.

Entre plazas y portales comerciales

La cadena de belleza, que comercializa productos para todas las edades, está experimentado un proceso de crecimiento en el mercado nacional, además de sus participaciones en las grandes ferias de descuentos online, este expansión es física, territorial.

Su presencia en el centro comercial en Godoy Cruz, desarrollado por Cencosud, el grupo fundado por Horst Paulmann, no es la primera porque ya había sentado presencia en otros centros comerciales desarrollados con los capitales del grupo trasandino: como Plaza Oeste (Buenos Aires), y recientemente en Portal Rosario (Santa Fe).

Este nuevo paso en Mendoza refuerza su posición en el sector de belleza y farma, a la par que el centro comercial continúa acentuando su renovación, como Riiing (que inauguró en noviembre), tienda de celulares, audio y electrónica; sumándose a las novedades que se presentaron en 2023 como el local de diseño Morph o la cadena para mascotas Puppis, entre otras.

Portal Los Andes PH: Romi Abel

Seguí leyendo