Como en Nueva York o Lisboa, en febrero abrirá un nuevo mercado en un lugar privilegiado de la ciudad de Mendoza

En un lugar de privilegio de la ciudad, el nuevo proyecto comercial impulsado por Grupo Cioffi abrirá sus puertas a mediados del mes de febrero. Este proyecto, que ofrecerá servicios gastronómicos, está inspirado en la esencia de icónicos lugares como Eataly y Chelsea Market de Nueva York o como el Mercado de la Ribeira en Lisboa.

El espacio se erige como un epicentro culinario y centro de atención para los amantes de la buena mesa. Con 23 espacios gastronómicos muy diferentes, cada uno se desarrolla con un concepto único pero con el cometido de darle protagonismo a los Productos Mendocinos, Mercado Moreno (en calle Moreno casi esquina Huarpes, en Capital) busca ofrecer una experiencia diversa e inolvidable.

Bajo un estilo de arquitectura moderna, luminosa, este nuevo mercado propone un concepto gourmet, donde el vino y productos regionales serán protagonistas.

Romina Schvartzman, gerente retail de Grupo Cioffi, detalla que el mercado se distribuirá en tres áreas principales. La primera es un espacio al aire libre que “incluye Mucho Café, una innovadora propuesta que tostará café in situ con baristas especializados; la reconocida Pizzería Popular, marca cordobesa favorita de los mendocinos; y Prêt, un supermercado exprés, rodeado de espacios verdes, pérgolas y fuentes de agua”.

La planta baja del cuerpo central “albergará restaurantes y bares destacados como Dux Fuego y Lúppolo Imperial”. Mientras que en la planta alta se desarrollarán 17 espacios de gastronomía que ofrecerán una importante variedad de opciones, desde sushi en Aloz Sushi hasta platos gourmet en El Faro Grill”.

La diversidad de ofertas permitirá a los visitantes disfrutar de comidas en el lugar o llevarlas consigo para saborearlas más tarde (Take away). Ya están confirmadas marcas como: Cielito, Innamorato, The Garnish Bar, Entre Dos, Alcayota, Stacy, La Torinesa, Despensa Campesina, Panitas food, Delicie, Wine up y Mate Andes, entre otras más.

En planta alta se desarrollaran 17 espacios de gastronomía, con propuestas muy variadas que permiten poder comer en el lugar o un servicio de take away

El diseño arquitectónico del Mercado Moreno, en el antiguo edificio del club del Círculo médico de Mendoza, fusiona lo moderno y lo histórico, aprovechando la estructura existente para crear un ambiente más luminoso y contemporáneo.

El espacio se conectará directamente con Torre Leloir, un emplazamiento que es próximo a algunos de los puntos turísticos más relevantes de la ciudad (Parque General San Martín, Arístides Villanueva, microcentro, entre otros). “Se ha destacado su diseño que combina la refuncionalización de dos antiguos edificios de gran valor arquitectónico con un imponente edificio moderno”, señalaron del grupo desarrollador

Ubicado estratégicamente, Mercado Moreno será un epicentro gastronómico que promete ofrecer una experiencia única que no existía hasta el momento en la provincia, convirtiéndose en una referencia para conocer tanto para los consumidores locales como el turismo. Este concepto pondrá en primer plano los vinos y productos regionales, ofreciendo degustaciones y experiencias inolvidables,

