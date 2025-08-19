Un estudio de la UIA reveló que las industrias pagan, en promedio, 7,4 tasas municipales

Cuando se habla de carga impositiva , los primeros impuestos que vienen a la mente son el IVA y los Ingresos Brutos , que, efectivamente, se encuentran en el primer y el cuarto puesto de participación en el total. Sin embargo, las tasas municipales están entre los diez tributos con mayor peso, según un informe de la UIA .

Un relevamiento realizado por el Departamento de Política Tributaria del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina reveló que las empresas industriales pagan, en promedio, 7,4 tasas municipales .

Las provincias con más tasas municipales por empresa son, en orden: Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

Si bien en cada municipio se abonan 1,4 tasas municipales, hay algunos en los que el número es bastante superior. San Rafael es el único municipio mendocino que se encuentra entre las locaciones más gravosas en 2024, en el puesto número 9, con 2,3 tasas por locación.

El ranking nacional está encabezado por Aldea María Luisa (Entre Ríos), con 6 tasas; Pilar (Buenos Aires), con 4; y Chascomús (Buenos Aires), con 3,3.

Captura de pantalla 2025-08-19 181736

Composición de las tasas

El estudio muestra que el 30% de los tributos municipales que pagaron los encuestados -67 empresas en todo el país- corresponden a Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Para entenderlo, la TISH representa el 1,8% del precio final de algunos alimentos.

Le siguen, con un 23%, la tasa de Abasto (para alimentos); la de Habilitación de Actividades Económicas (17%); otras (13%) y la Tasa de Servicios Generales / Alumbrado, Barrido y Limpieza (10%).

El análisis también permite comparar la composición de las tasas en cada provincia. CABA es la única en la que sigue prevaleciendo el pago de ABL, al que se suma el de Publicidad. Mendoza se encuentra entre aquellas en las que la tasa de Habilitación de actividades económicas ocupa un lugar preponderante.

También es una de las que mayor diversidad presenta, ya que también incluye tasa de Abasto; Ambiental; Otras; TISH; Publicidad; y Tasa de Servicios Generales / Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Sin embargo, no se encuentra entre las ocho provincias en las que prevalece la liquidación por alícuotas y está muy cerca de aquellas en las que sólo se paga un monto fijo.

Captura de pantalla 2025-08-19 181753

Qué pasa en Mendoza

Matías Díaz Telli, presidente de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), manifestó que, en todo el país, hay distorsiones impositivas, que generan asimetrías; lo que el estudio de la UIA pone en evidencia. Sumó que no comparte el concepto de la competencia fiscal, que plantea que las empresas pueden elegir en qué localidad asentarse, según la carga o los beneficios impositivos que ofrezca.

Esto, porque las industrias suelen construir un edificio o un galpón, instalar líneas de producción, una línea de alta tensión o un reservorio de agua según el rubro; por mencionar sólo algunos ejemplos. Esto causa que ese traslado para acceder a una exención de tasas no resulte viable. Menos aun cuando no se sabe si será sostenida en el tiempo.

“El problema que tenemos es que llevamos décadas cargando impositivamente a la actividad”, lanzó. Señaló que, muchas veces, las tasas, que, por definición son el pago por un servicio, como el alumbrado, barrido y limpieza, se cobran por las cantidades producidas y vendidas. Y, en ciertos municipios, agregó, se llegan a cobrar tasas a los bancos por los créditos que otorgan.

Y si bien reconoció que Mendoza no se encuentra entre las provincias con mayor carga de las tasas municipales -y en donde tampoco se aplica una alícuota, sino que se suele cobrar un monto fijo-, Díaz Telli resaltó que no es una problemática ajena, porque cuando se compra un insumo que viene de una localidad donde esto sí sucede, se encarece el producto final. También si, en el traslado de ese elemento, el camión se detuvo a cargar combustible en uno de los municipios con 7% de recargo.

Subrayó que a esta problemática se suman los impuestos distorsivos, que impactan en las cadenas de valor largas, como es el caso de Ingresos Brutos.

El titular de la UIM señaló que, en los momentos previos a que se conozca la propuesta de reforma impositiva a nivel nacional, el sector privado necesita que los gobernadores y los intendentes se sumen a este cambio. Resaltó que no sólo hay que bajar impuestos, sino aplicarlos de modo más inteligente, entendiendo la realidad productiva.

Este año el aumento de tasas municipales promedia el 25%

Cuál es el problema

Desde la UIA plantearon que la creación de nuevas tasas municipales y el aumento de las ya existentes representa un problema porque, en el 81% de los casos, no tienen contraprestación de servicios (lo que es parte del concepto de la aplicación de una tasa). Este porcentaje era del 51% en 2021.

El 51% de los encuestado consideró, además, que no son proporcionales. Esto implica que consideran que el costo del servicio que se recibe es mucho menor al pago realizado. Hace tres años, el 76% de los participantes en el relevamiento consideraba esto.

Además, el 35% de los consultados señala que se produce una doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos. Es decir, que las empresas abonan varios impuestos sobre una misma base imponible (no en Mendoza, porque casi no se utilizan alícuotas, sino que se cobra un importe fijo de tasas municipales).

En una comparación con 30 países, esta doble imposición solo ocurre en Argentina e Italia. Pero, advierten desde la entidad industrial, en el caso argentino, el impuesto a los Ingresos Brutos es 200 veces mayor y las tasas municipales son un 400% más altas.

Captura de pantalla 2025-08-19 181813

Propuesta

El documento de la UIA no sólo apunta a señalar esta problemática, sino que también aporta sugerencias para disminuir el impacto que los tributos tienen tanto para los consumidores locales como en la competitividad de las industrias en los mercados internacionales.

Desde la entidad propusieron:

un consenso fiscal con un tope a las tasas municipales

la armonización de los tributos para evitar la doble imposición

la aplicación de tasas con justificación real y contraprestación

la coordinación fiscal entre municipios, provincias y Nación

la estabilidad fiscal

Carga tributaria

Los datos del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) -con base en información de ARCA, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales-, revelan que los primeros diez tributos concentran el 92% de la recaudación.

En primer lugar, se encuentra el IVA (7,7%); en segundo, los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social (4,9%); y en tercero el impuesto a las Ganancias (4,6%). En el cuarto puesto aparece un tributo provincial: Ingresos Brutos, con el 4,2% de participación.

La lista continúa con el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, con el 1,7%; los Derechos de exportación, con el 0,8%; el impuesto PAIS, con el 0,8% también.

La TISH municipal, con el 0,7% de participación en el total, comparte el puesto con los Derechos de Importación (0,7%). Y en el décimo lugar están los Impuestos Internos coparticipables, con un 0,5%.

De acuerdo con el Iaraf, los tributos municipales -en todo el país y para todas las actividades- pasaron de 78 en 2023 a 84 en 2024, lo que implica que se sumaron 6.