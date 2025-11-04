Sueldos de empleadas domésticas: qué niñeras cobrarán $464.000 en noviembre

En noviembre, algunas niñeras y cuidadoras alcanzan los $464.000 mensuales, según la escala oficial de la Comisión Nacional de Casas Particulares.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

Durante noviembre de 2025, las empleadas domésticas y niñeras en Argentina perciben los mismos sueldos que en septiembre, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) no convocó a una nueva reunión paritaria. Por este motivo, el mes transcurre sin actualizaciones salariales ni pagos adicionales, manteniéndose las remuneraciones mínimas vigentes desde el último ajuste.

El incremento más reciente se aplicó a través de la Resolución 1/2025 de la Cntcp, que dispuso una suba del 6,5% de manera escalonada entre junio y septiembre. Desde entonces, no se registraron modificaciones en la escala salarial del sector, por lo que los valores oficiales continúan congelados.

Sueldo empleadas domésticas Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en noviembre de 2025 Según la escala homologada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los sueldos básicos de noviembre se mantienen iguales a los de septiembre. La categoría de asistencia y cuidado de personas, que incluye a las niñeras, se encuentra entre las más consultadas, pero todas las categorías conservan los valores anteriores.

Supervisores (coordinan tareas de dos o más personas) Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 mensual

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 mensual