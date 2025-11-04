Sueldos de empleadas domésticas: qué niñeras cobrarán $464.000 en noviembre

Durante noviembre de 2025, las empleadas domésticas y niñeras en Argentina perciben los mismos sueldos que en septiembre, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) no convocó a una nueva reunión paritaria. Por este motivo, el mes transcurre sin actualizaciones salariales ni pagos adicionales, manteniéndose las remuneraciones mínimas vigentes desde el último ajuste.
El incremento más reciente se aplicó a través de la Resolución 1/2025 de la Cntcp, que dispuso una suba del 6,5% de manera escalonada entre junio y septiembre. Desde entonces, no se registraron modificaciones en la escala salarial del sector, por lo que los valores oficiales continúan congelados.
Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en noviembre de 2025
Según la escala homologada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los sueldos básicos de noviembre se mantienen iguales a los de septiembre. La categoría de asistencia y cuidado de personas, que incluye a las niñeras, se encuentra entre las más consultadas, pero todas las categorías conservan los valores anteriores.
Supervisores (coordinan tareas de dos o más personas)
Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 mensual
Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 mensual
Personal para tareas específicas (cocineros y oficios especializados)
Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 mensual
Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 mensual
Caseros (trabajan y viven en el domicilio)
Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual
Asistencia y cuidado de personas (niñeras y cuidadores domiciliarios)
Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual
Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 mensual
Personal para tareas generales (limpieza, cocina, lavado y planchado)
Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 mensual
Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual
Además de los sueldos básicos, se mantienen los adicionales vigentes. El plus por antigüedad equivale al 1% del salario por cada año trabajado desde septiembre de 2020. También continúa el adicional por zona desfavorable, que agrega un 30% sobre el salario básico a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.
Cuánto cobra una niñera por media jornada en noviembre de 2025
En noviembre, una niñera con retiro que trabaja media jornada (cuatro horas diarias durante cinco días a la semana) percibe aproximadamente $65.880 por semana. Esto equivale a unos $263.500 mensuales, considerando el valor vigente de $3.293,99 por hora según la escala de asistencia y cuidado de personas.
Si la niñera trabaja sin retiro, el cálculo asciende a alrededor de $295.000 por mes, dado que el valor horario en esta modalidad es de $3.683,21. Estas cifras pueden incrementarse si corresponden los adicionales por antigüedad o por zona desfavorable.