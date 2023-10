Sigue la incertidumbre y no hay venta de materiales de construcción

El escenario de las elecciones presidenciales ha generado un impacto significativo en varios mercados, y uno de los más notables ha sido el de la construcción. Días antes de la jornada electoral, se comenzaron a percibir un freno en este sector.

Algunos proveedores de materiales de construcción dejaron de vender sus productos, mientras que otros que continuaron suministrando materiales lo hicieron a precios que mostraban notables discrepancias entre diferentes proveedores.

Esta inestabilidad en el mercado de la construcción refleja la sensibilidad de la industria a los cambios políticos y económicos. Precisamente a cinco días de las elecciones que dieron a conocer una segunda vuelta en los candidatos presidenciales, la situación sigue igual.

Se está vendiendo material de construcción en Mendoza

Al ver este panorama, que no solo se repite en la construcción, consultamos a expertos del rubro si se está vendiendo este tipo de materiales.

“Hay cosas que sí te venden y hay otras cosas que no, que no tienen stock. Es muy variado, depende de cada comercio, de cada proveedor. A principios de semana no te vendían nada. Y ahora, por ejemplo, algunas cosas a dólar oficial están vendiendo, pero contados”, comentó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Mendoza, José Candeloro.

Materiales de construcción.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), Dalmiro Barbeito, dijo: “No están vendiendo con normalidad los materiales de construcción, desde antes de las PASO hemos tenido muchas dificultades para poder comprar insumos en los distintos rubros de venta de materiales de construcción, tantos elementos eléctricos, hierro, cementos, elementos sanitarios, gas, chapa, etc”.

“La respuesta es a medias, si le preguntas al comercio te dicen que si vende, pero en realidad cuando la empresa quiere comprar, le niegan que tengan los materiales y la verdad es que los tienen, pero no lo quieren vender. Otro de los casos es que te los dan a remito abierto y la otra es si pedís pocas bolsas te lo dan, pero si pedís 500 no”, aclaró el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), Gerardo Fernández.

A qué se atribuye la falta de venta

En un país donde varios de estos materiales se construyen es raro que hay faltante, según los consultados se deben a varios motivos. El que engloba la situación de faltante es la volatilidad cambiaria, acompañada claro de la incertidumbre.

El presidente de CECIM, al ser consultado sobre esto, aclaró: “Entiendo que es un problema generado por la inflación, los proveedores no saben a qué precio van a reponer sus materiales, y eso les hace dudar sobre la entrega del Stock que ellos tienen”.

Según lo expresado por los que perteneces el rubro, los proveedores si tienen stock en sus galpones, pero muchas veces no saben qué precio ponerle a la mercadería por miedo a que no les alcance para reponerla luego.

Acopio antes de las elecciones

La respuesta sobre si los mendocinos salieron a comprar materiales de construcción antes de acudir a las urnas es variable. En el caso de los negocios pequeños o medianos admiten que no se vio reflejado. En cambio, en comercios más grandes admiten que si se vieron incrementadas las ventas antes de las elecciones del pasado 22 de octubre.

El gerente general de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar, Diego Pérez Colman, declaró: “El consumo ha sido sostenido durante todos estos meses y las últimas semanas antes de la elección se incrementó, porque la gente se volcó a comprar lo que realmente es un consumo un poco más de inversión”.

.

Según explicó Pérez Colman en esas ventas generaron un 40% más que el promedio que venían haciendo. El presidente de Red Edificar lo comparó con las ventas que se reflejaron al mismo tiempo en los supermercados. “Hace mucho que digo que 100 pesos en el ladrillo valen más que 100 pesos”, agregó.

Para finaliza, Dalmiro Barbeito comentó: “Todas las empresas de la red no han variado su forma de vender, siguen cada una con sus modalidades. Cambian a medida que de repente el proveedor te llama y te dice -no te voy a entregar al material-, por ahí vos lo tenés en stock y seguís vendiendo”.

Cómo es el trato con proveedores y en qué moneda se cobra

Muchos proveedores dejaron de vender antes de las elecciones. Incluso algunas empresas cerraron sus puertas porque tenían listas de precios para el público.

“Hay una situación muy compleja ahora con la actividad del peso y la incertidumbre política, esperamos que se normalice después de las elecciones (por el balotaje)”, comentaron desde CECIM.

La alternativa que varios están encontrando es adquirir los productos con remito. Esto quiere decir, que, si hay confianza entre las dos partes, les entregan el material sin precio y cuándo lo logran vender al público lo cotizan.

Otra propuesta es pagarlo al valor dólar, pero el inconveniente que surge es que hay varios tipos de cambios en el país.

“La mayoría se basan en el dólar oficial, con un poco más por arriba ese dólar. Han subido los precios en dólares oficiales. A lo que valía 10 dólares, vale 12. Por ejemplo, a principios de semana no podía comprar prácticamente nada y ahora me están empezando a vender algunas cosas”, agregó Candeloro de CAMARCO.

A su vez, Gerardo Fernández de CPC, compartió: “La verdad que no sabes ni siquiera qué dólar toman porque vos pedís un presupuesto, te doy un ejemplo de la semana pasada, pedí un presupuesto en acero, primer proveedor 14 millones de pesos, segundo proveedor 9, tercer proveedor 8. El primero era por transferencias y el otro era con un cheque a 15 y a 30 días. Qué significa esto, misma mercadería, misma marca, mismo todo, te cobran cualquier cosa”.

Como alternativa a esto mucho compran al ‘mejor postor’, pero tampoco pueden contar con mucha cantidad de productos. El resultado de esto se traduce en obras que están inmovilizadas por falta de materiales.

“Desde la CECIM lo que hemos hecho es presentar notas a nuestros comitentes evidenciando esta situación y vamos a tener que reprogramar las curvas de entrega de obras, porque hemos tenido dos meses con problemas de provisión en la entrega de materiales. Si a vos te falta un material, para toda la cadena productiva”, finalizó Dalmiro Barbeito.

