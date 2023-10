Construyo Mi Casa: nuevos valores para acceder al crédito de hasta $27,7 millones del IPV

Las familias mendocinas que re√ļnen desde dos salarios m√≠nimos vitales y m√≥viles ($132.000 x 2) pueden acceder al programa ‚ÄúConstruyo mi Casa‚ÄĚ del Instituto Provincial de la Vivienda y recibir un pr√©stamo de hasta $27,7 millones para edificar. Para ello, hay que contar con un espacio donde edificar y cumplir con un periodo de ahorro.

Sin embargo, seg√ļn explicaron desde el organismo, los inscriptos tendr√°n tiempo desde que se inscriben para adquirir un terreno, por ejemplo. Es que, el periodo de ahorro es de 36 meses, y funciona de la siguiente manera:

Mes a mes, los ahorristas depositan desde $58.907 hasta $126.069, seg√ļn el tama√Īo de casa que quieran construir en una cuenta del IPV, y al finalizar el periodo de ahorro recuperar√°n el dinero, pero actualizado, para comenzar con la obra.

Al respecto, Nahuel Ferrareis, a cargo del Departamento de Planificaci√≥n y Gesti√≥n Cultural, del IPV, le explic√≥ anteriormente a Los Andes que en esta l√≠nea en particular, a diferencia de lo que sucede en otras como Procrear, los interesados pueden ser due√Īos de alguna propiedad. De hecho el lote es requisito (se puede tener o comprar durante el periodo de ahorro), y si tuvieran, por ejemplo, una propiedad que no les sirviera como soluci√≥n habitacional (una vivienda en conjunto con hermanos, en la que no viven), esto no ser√≠a un impedimento para acceder a ‚ÄúConstruyo mi Casa‚ÄĚ.

‚ÄúSe pueden inscribir familias aunque tengan alguna propiedad que no sea la casa propia, o tambi√©n personas que quieran construir en el fondo de la casa de sus padres, o en la parte de arriba‚ÄĚ, cerr√≥ Ferrareis.

Construyo mi Casa: el IPV cuenta con 390 inscriptos en la etapa de ahorro; 205 viviendas en construcción, y se han entregado 1.800 casas desde la creación del programa.

¬ŅCu√°ndo podr√°n empezar a construir los ahorristas?

Si bien se destaca que el periodo de ahorro es de 36 meses, si una familia contara con el dinero para completar todo el ahorro en un solo pago, podría hacerlo, y así recibir el crédito del IPV.

Para ello, hay que esperar los llamados a licitación, y el próximo es el 7 de diciembre.

Construyo mi Casa: el IPV cuenta con 390 inscriptos en la etapa de ahorro; 205 viviendas en construcción, y se han entregado 1.800 casas desde la creación del programa.

Los precios, casa por casa

Las cuotas se presentan en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo), pero la actualización se realiza cada tres meses, por lo que este octubre se presentaron los valores hasta el mes de diciembre, a saber:

Vivienda de 140 m²:

36 meses de ahorro, con cuotas que inician en: $126.068,53

Préstamo del IPV: $ 27.684.648,85

Vivienda de 120 m²

36 meses de ahorro, con cuotas que inician en: $110.745,62

Préstamo del IPV: $ 24.319.739,13

Vivienda de 100 m²

36 meses de ahorro, con cuotas que inician en: $89.780,46

Préstamo del IPV: $ 19.715.790,08

Vivienda de 80 m²

36 meses de ahorro, con cuotas que inician en: $75.640,01

Préstamo del IPV: $ 16.640.547,12

Vivienda de 69 m²

36 meses de ahorro, con cuotas que inician en: $67.848,16

Préstamo del IPV: $ 14.899.457,01

Vivienda de 55 m²

36 meses de ahorro, con cuotas que inician en: $58.906,09

Préstamo del IPV: $ 12.935.777,48

PROGRAMA CONSTRUYO MI CASA

Seguí leyendo: