Se necesitan más de 28 salarios para comprar un lote de 200 m² en Mendoza

El precio de los lotes varía según la ubicación, su tamaño y los servicios con que cuente, pero para tener una referencia, en la periferia de Mendoza el precio por metro cuadrado ronda los U$S 50. Con un salario promedio, que hoy llega a los $ 64.000, un trabajador requeriría de dos años y dos meses completos de ahorros, con aguinaldos incluidos, para poder comprar un terreno de 200 m² (el costo ascendería a $1.800.000 con el tipo de cambio que considera el mercado inmobiliario).

“El salario promedio en nuestra economía, incluyendo al sector público, al privado y al informal, ronda actualmente los $ 64.000 netos. Estamos hablando de trabajadores que no tiene capacidad de ahorro (la Canasta Básica Total alcanza hoy lo $ 65.051). Una familia de clase media, con un ingreso promedio total de $ 125.000, puede tener una pequeña capacidad de ahorro, pero que no le permite (a menos que lo invierta) acceder a un terreno, teniendo en cuenta una inflación anualizada que supera el 50%”, explicó al respecto, José Vargas, titular de Evaluecon.

El especialista señaló que, desde la clase media hacia arriba (con mayores ingresos a los señalados), aumenta la posibilidad de atesorar una parte de los ingresos, pero los pesos se deben invertir obligatoriamente para evitar el desgaste que genera la inflación.

“La clase media tiene una capacidad de ahorro de no más del 10% sobre un salario de $125.000, con lo cual es muy poco lo que se puede guardar para ahorrar y adquirir un terreno, porque con el conjunto de precios, los valores de los bienes durables también crecen, y se hace necesario un financiamiento para acceder a ellos”, cerró el economista.

El precio de los lotes

Para adquirir un terreno, habrá que tener en cuenta el precio del metro cuadrado, que varía según la ubicación del mismo, y los servicios de los que disponga. Los valores inician en U$S 35 dólares en las zonas más alejadas de la periferia, y alcanzan los U$S 180 mientras más se acercan al centro.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, se puede hablar de un promedio de U$S 50 por m2 en Guaymallén. No obstante, en Corralitos habrá lotes de U$S 35, de U$S 80 en un barrio cerrado de la misma zona, y en Dorrego el precio irá de U$S 130 a U$S 180.

Por su parte, Jorgelina Berrio, corredora pública de la oficina RE/MAX Mendoza, indicó que las zonas de Maipí, Luján, Guaymallén y Las Heras son las que cuentan con más desarrollos inmobiliarios en proceso. Los lotes cuestan entre U$S 8.000 y U$S 75.000, dependiendo por supuesto de los metros, ubicación y si es o no barrio privado. Por ejemplo un lote de 530 m2 en barrio privado para segmento A1 ronda los U$S 70.000 y un lote más alejado de la Ciudad cuesta unos U$S 18.000 en promedio.

Por otro lado, Irrera señaló que a la hora de hablar de la conversión del dólar a pesos, se considera un valor intermedio entre los máximos de 2021 que alcanzó la divisa en el mercado paralelo y el denominado “dólar solidario” (oficial más impuestos), por lo que se puede considerar una paridad de $180 por cada dólar.

En cuanto a lo que buscan los mendocinos, el presidente de la Cámara señaló que “la gente migra hacia las afueras”, porque con el mismo precio que se compraría en una zona cercana al microcentro, adquiere una propiedad en las afueras, y le queda resto para construir.

Para levantar una casa de 61 m2 se necesitan, como mínimo, $5.316.028. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

El precio de construir una vivienda

Ahora bien, una vez que se alcanzó el primer objetivo, y la familia adquirió un lote, comenzar y terminar una obra con un precio por m2 que ya registra un avance del 57% en lo que va del año, también será un desafío.

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un relevamiento mensual del precio del metro cuadrado de construcción de dos tipologías de vivienda: una económica y otra de mediana calidad. Esto, en función del valor de la mano de obra y de los materiales. Para el caso de la primera, el metro construido cuesta este mes $ 87.148/m2. Es decir que, para levantar una casa de 61 m2 se necesitan, como mínimo, $5.316.028.

En cambio, si se prefiere una edificación tradicional de mediana calidad, lo que implica otro tipo de materiales, un baño adicional y una superficie cubierta de 136 m2, el precio del metro asciende a $129.393, por lo que para la construcción completa se debe disponer de $17.597.448.

El informe de la entidad también presenta los valores mensuales en dólares, tanto en la cotización oficial, como en la del paralelo. Es que, para muchos, edificar es una manera de resguardar los ahorros, además de poder generar una ganancia futura, ya sea por la venta o el alquiler del inmueble, como también por el valor adicional que adquieren algunas construcciones, según la zona que se elija. Y, en ciertos momentos, el precio del metro cuadrado en dólares ha resultado muy conveniente.

Cuánto cuesta construir una vivienda en Mendoza

De esta manera, el último informe del Centro de Ingenieros, efectuado durante los primeros 10 días de octubre, señala que el metro cuadrado de edificación económica tiene un valor de US$887 (tomando como referencia una cotización del 10 de octubre, del Banco Nación) o de US$480 (si se considera el blue de la misma fecha). En tanto, el metro de una construcción de mayor calidad cuesta US$1.317 a valor oficial o US$713 si te toma el paralelo.