Santiago Laugero: “Ya es tiempo de salir del estancamiento”

La Federación Económica de Mendoza (FEM), realizó ayer la cena anual por su 70⁰ aniversario al servicio de las pymes y el sector productivo de la provincia.

El evento que tuvo lugar en el Desert Gala en Luján de Cuyo, contó con la presencia de cámaras sectoriales y territoriales asociadas, funcionarios, intendentes, legisladores, dirigentes políticos, empresarios, medios de comunicación y amigos.

En representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), institución a la que está vinculada la FEM, asistió el Secretario General Ricardo Diab y representando al gobierno de Mendoza el Ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. También fue parte de la velada el gobernador electo y Senador Nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo.

Luego de una recepción a los invitados, vino el discurso del presidente de la FEM, Santiago Laugero. Previo a sus palabras, se difundió un vídeo con imágenes alusivas a lo que representa la FEM y al trabajo realizado desde su fundación hace 7 décadas. Eso fue el disparador para la introducción de su alocución: “Buscando archivos viejos con algunos colegas, encontramos el documento fundacional de la FEM, allá por el año 1953. Con sorpresa leíamos que muchos de los planteos de aquella época se siguen repitiendo: fallas en la conexión ferroviaria y en el transporte en general, falta de obras públicas, dificultad para acceder a ventajas crediticias, falta de tecnificación en el agro, inexistencia de sucursales del Banco de Crédito Industrial, superposición de impuestos provinciales y nacionales, derechos aduaneros para importar maquinaria agrícola”.

La celebración por los 70 años de la FEM

Inmediatamente agregó: “Hoy renovamos nuestro compromiso de trabajar por el desarrollo y crecimiento de Mendoza y de Argentina, de priorizar el diálogo e integrar intereses que nos permitan encontrar caminos de progreso. Ya es tiempo de salir del estancamiento. Iniciamos con nuestra gestión un proceso de fortalecimiento institucional recorriendo los 4 oasis de la provincia. Escuchamos las necesidades, proyectos y objetivos de hombres y mujeres que forman parte de nuestras cámaras de base. Es nuestro desafío representar a distintas actividades e intereses, lo que nos exige diálogo, amplitud y la participación activa de todos”.

Laugero recordó que “transitamos tiempos difíciles que requieren de esfuerzos especiales, solidaridad, trabajo en equipo, audacia y serenidad. Las vivencias de nuestros 70 años, después de tantas crisis superadas, así nos lo enseñan. Por ello, nuestro mayor reconocimiento es a los emprendedores y empresarios que se caen y levantan, 1, 2, 3, 10 veces, 100 veces si es necesario, y siguen apostando por sus proyectos generando trabajo. Detrás de cada Pyme hay historias, familias, trabajadores, sueños. Historias y sueños que merecen ser escuchados y atendidos”.

Problemas complejos

En este tramo del discurso, el titular de la FEM enumeró los problemas de nuestra economía a los que calificó de “complejos y de larga data” y mencionó la inflación, el estancamiento económico, la informalidad laboral y la inseguridad entre otros.

Sobre la inflación, aseveró que hoy está agravada con una disparada que complica la reposición en las empresas y genera caída del poder adquisitivo lastimando la demanda, sumando así un nuevo escenario para nuestro país: trabajadores en situación de pobreza.

“Es inadmisible que la pobreza esté en los niveles actuales, superiores al 40% de la población, y por arriba del 50% en nuestros niños. Es el fracaso más grande y profundo de la dirigencia. Vamos a estar espalda con espalda junto a todos los dirigentes políticos, sociales y empresariales que con grandeza y responsabilidad trabajen para revertir esta situación”, enfatizó Laugero, y señaló que el sector productivo tiene un rol central para superar esto. “Por eso, desde la FEM exigimos que sean atendidas las necesidades de nuestras empresas”, remarcó el empresario.

Por otra parte, el presidente de la FEM se refirió al rol que debe desempeñar el Estado. En este punto reclamó “un Estado inteligente que a través de la promoción y apoyo a las actividades que requieren de su presencia genere las condiciones para que el sector privado las desarrolle exitosamente. Un Estado eficiente que no caiga en excesos de atribuciones, funciones y roles, y tenga siempre en vista el respeto del orden fiscal. El aumento de la participación del sector público en el Producto Bruto, que con tanta preocupación hemos marcado en los últimos años, no es sostenible. También venimos advirtiendo el avance de empresas estatales en sectores donde los privados tienen las condiciones necesarias para desarrollarlos y ser más eficientes”.

En este punto agregó: “Esperamos que cuanto antes se resuelva la difícil coyuntura económica. Sabemos que no se hace con fórmulas mágicas. Ninguna solución será sustentable si no se abordan nuestros problemas de base. Una buena cosecha, una medida monetaria coyuntural, no los van a resolver. Se deben implementar medidas estructurales para no repetir estas crisis tan profundas de las que nos cuesta tanto salir”.

Planteos puntuales de CAME, FEM y cámaras asociadas

“Alzamos la voz en estos temas”, remarcó Santiago Laugero. Acto seguido hizo un raconto de las necesidades de pymes y sector productivo mendocino,

Previsibilidad en nuestra economía, para poder enfocarnos en mejorar nuestros procesos y mejorar la competitividad.

Régimen fiscal progresivo con base en la capacidad contributiva de cada sector, y de universal cumplimiento. La alta presión sobre las empresas cumplidoras es insostenible, desalienta la producción y fomenta la informalidad.

Simplificación de los impuestos. “Basta de superposiciones entre Nación, Provincia y municipios”, dijo.

Que las alícuotas de Ingresos Brutos sigan bajando, y se eliminen las retenciones del SIRCREB y SIRTAC.

Mejoras en el acceso al financiamiento, con trámites y garantías simplificadas, con tasas adecuadas a los procesos productivos y que permitan desarrollar los proyectos planificados.

Convenios colectivos de trabajo acordes a la realidad de nuestras Pymes y regiones que nos faciliten crear empleo y profesionalizar nuestras empresas.

Claridad en la definición del régimen de importaciones. La situación de hoy genera graves problemas en muchas de nuestras pymes.

En materia educativa solicitó “más talentos”. Para Laugero, “tenemos que incorporar a nuestros chicos a un sistema de educación de excelencia; con más días de clases, con docentes preparados y motivados, con más alumnos en condiciones de asimilar los conocimientos, y con currículas adaptadas a las necesidades de nuestros tiempos”.

En ese plano, pidió potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico. “Nuestro futuro está necesariamente vinculado con las industrias de base tecnológica”, recordó y agregó: “Necesitamos un federalismo real, donde puedan proyectarse las políticas públicas según las realidades locales y regionales”.

Santiago Laugero, presidente de la FEM en su discurso por el 70 aniversario de la institución.

La situación de Mendoza

El presidente de la FEM, Santiago Laugero, también le dedicó un importante espacio en su discurso, a la situación por la que atraviesa la provincia. “Desde hace más de 10 años, observamos con preocupación la caída de la participación de Mendoza en el Producto Bruto nacional. Varias de nuestras principales actividades históricas muestran falta de dinamismo y retracción: yacimientos petroleros, el agro, la industria. Otros sectores han tomado fuerza como el turismo y las industrias creativas. Y actividades como la minería y la explotación del petróleo no convencional, todavía no pueden desarrollarse en su enorme potencial”, enumeró.

Sumó que el comercio, “sector tan importante de nuestra economía y gran generador de empleo”, tiene serios problemas frente a la competencia desleal e ilegal. Al respecto solicitó acompañamiento para adaptarse a la nueva realidad del comercio omnicanal.

Siguiendo con el capítulo local de su alocución, el dirigente señaló: “Tenemos que buscar los mecanismos para recuperar y apuntalar las actividades tradicionales, y potenciar las nuevas. Con reglas claras y estímulos necesarios, garantizando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. La vitivinicultura es un ejemplo de ello ya que ha podido diversificarse a través del crecimiento del enoturismo. Apostando también a la sustentabilidad, con la integración de pequeños productores y el cuidado del medio ambiente”.

Obras y acciones que deben ser encaradas con fuerza, decisión y rapidez para potenciar Mendoza

En este aspecto, el titular de la FEM mencionó en lo referido a infraestructura hídrica, “el banco de proyectos de Irrigación complementado con los aportes de nuestras cámaras empresarias, debe priorizar las obras de impermeabilización y entubado de canales, construcción de represas con gestión integrada de sistemas de riego y acueductos para el desarrollo ganadero. Los sistemas de optimización de riego intra-finca tienen que extenderse a todas los emprendimientos agrícolas, con financiamientos especiales vía Proviar II, FTyC, y otros.

En infraestructura sanitaria, expresó que el “ambicioso plan de obras iniciado en los últimos años, necesita redoblarse con obras de renovación y reparación de redes obsoletas de agua y cloacas, sistemas de macro y micro medición de la red de agua, ampliación y construcción de nuevas plantas de agua y tratamiento de líquidos cloacales”.

En lo referido al eje estratégico de la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, Laugero pidió desarrollar la multimodalidad con el hub logístico Palmira, el proyectado hub logístico Luján, promover nuevos puertos secos, concluir la Variante Palmira, arreglar el camino al Paso Pehuenche destruido por el desastre climático de este año, y gestionar que en este paso se habiliten todo tipo de cargas. También solicitó avanzar en las gestiones para que la Ruta 188 sea una realidad, que el EbiLeñas se conforme con urgencia para avanzar con el proyecto del Paso Las Leñas y reclamó mejoras urgentes de infraestructura y administrativas con más horas de atención en el paso Cristo Redentor.

Otros planteos fueron ampliar la capacidad, frecuencia y velocidad del transporte ferroviario de cargas, la efectiva puesta en marcha del proyecto Potasio Río Colorado, en conectividad terrestre, es fundamental mejorar nuestros caminos rurales, turísticos y de transporte.

Además propuso capitalizar el fondo provincial para la transformación y el crecimiento, dar cumplimiento a la ley de ordenamiento territorial y desarrollar nuevos productos. “El Perilago de Potrerillos hoy es una prioridad”, manifestó.

“Tenemos una formidable oportunidad en estos tiempos de escasos recursos al haber recibido casi todos los fondos provenientes del juicio por resarcimiento de la promoción industrial en las provincias vecinas. Entendemos que estos fondos deben destinarse a obras de infraestructura hídrica y sanitaria. Es imprescindible que las entidades empresarias participemos en la definición de los proyectos a ejecutar”, sumó el presidente de la FEM.

Apoyo a medidas implementadas

Ya sobre el final del discurso, puso en valor las políticas públicas implementadas durante los últimos años “que nos han ayudado a transitar los difíciles contextos de post-pandemia, crisis mundial y nacional. Tienen que continuar y multiplicarse”. Aquí mencionó los Programas Enlace, Enlazados, Recuperagro, Potenciar Trabajo, Repro, “que han servido para la promoción y protección del empleo” y el Programa Mendoza Activa “que ha tenido enorme impacto incentivando las decisiones de inversión”.

En este tramo de la alocución, incluyó la eliminación de retenciones a las economías regionales, líneas de financiamiento con alícuotas y condiciones especiales para proyectos productivos a través del FTyC, Banco Bice, Banco Nación. Apuntaladas con las garantías de las Sociedades de Garantía Recíproca en especial nuestra Cuyo Aval y Garantizar y acciones de convergencia público-privada para el desarrollo de nuevas industrias creativas: ejecución del primer Satélite Mendocino, desarrollado por empresas del Polo TIC con el apoyo de INVAP y nuestras universidades públicas y privadas; desarrollo del Reactor Nuclear CAREM ejecutado en la órbita del Instituto Balseiro, y con participación de IMPSA.

“Saludamos con optimismo los pasos dados por el Gobierno provincial en la estratégica integración regional con nuestras provincias hermanas San Juan, San Luis y Neuquén. Desde FEM venimos trabajando en esta integración a través de la conformación de la región Cuyo en CAME, con agenda de acciones coordinadas vinculadas a la logística, energía, conectividad, consenso fiscal e incentivo industrial”, remarcó el directivo.

Para cerrar, el presidente de la FEM expresó: “Consideramos prioritario potenciar la relación Provincia-Nación. Para solucionar muchos de nuestros problemas necesitamos una sana e inteligente articulación. Los problemas resueltos y no resueltos de nuestros pasos fronterizos son el mejor ejemplo. Sin grietas, tenemos que conformar el “Bloque Mendoza” en la Nación, con nuestros legisladores, funcionarios, organizaciones de los trabajadores y entidades empresarias, para la creación de proyectos y leyes que impulsen el desarrollo y crecimiento de nuestra querida provincia. Desde las entidades empresarias, hemos dado ejemplo de trabajo conjunto y sostenido en la Mesa de la Producción y el Empleo, junto a ACDE, ACOVI, AEM, CEM, UCIM y UIM.

Distinciones y firma de acuerdos

La Federación Económica de Mendoza le entregó un reconocimiento a Verónica Zabek por su trabajo y compromiso demostrado durante muchos años con la institución.

También fueron reconocidos los ex presidentes de la FEM, Adolfo Tripodi, Alberto Carleti y Alfredo Cecchi por su importante aporte, compromiso y dedicación.

Por su parte la CAME distinguió a la Federación Económica de Mendoza por sus 70 años al servicio de las pymes de la provincia.

Sobre el final del evento aniversario, la FEM firmó un convenio con CAME, a fin de establecer un accionar colaborativo entre las partes, actuando articuladamente en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, a efectos de promover y facilitar el intercambio de conocimientos en temas referentes al Desarrollo Sostenible, en el marco de la certificación CAME Sustentable.

Cabe recordar que en horas de la mañana, CAME, FEM, la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Cámara de Comercio del departamento, firmaron un acuerdo, a fin de promocionar los principales ejes comerciales del área central de la ciudad de Luján de Cuyo, a través de la conformación de un Centro Comercial Abierto. Rubricaron el mismo el Secretario General de CAME, Ricardo Diab, el titular de la FEM, Santiago Laugero, el Intendente Sebastián Bragagnolo y la Presidenta de la entidad comercial, Patricia Tahan.