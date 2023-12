Rodolfo Vargas Arizu: “Necesitamos que el Estado impulse a los privados”

A pocos días de haber comenzado su gestión, Rodolfo Vargas Arizu recibió a Los Andes para hablar de los principales puntos de su gestión. Aseguró que todo está en discusión, que sólo continuará los programas que han sido buenos y que hay que repensar la lucha antigranizo y el seguro agrícola.

-Llega al Ministerio de Producción desde el sector privado, ¿Cuáles son los cambios que quiere implementar?

-No venimos a correr a nadie, no venimos a complicarle la vida a nadie, sinoVenimos a dar una visión distinta del sector privado a la política, estamos dando un apoyo del sector privado al Gobierno. Creo que Alfredo Cornejo lo ha hecho muy bien, porque nos da un lugar a nosotros que somos los que nos quejamos de muchas cosas y nos dice: “bueno, vengan y solucionen los problemas”. Esto es un apoyo del sector privado al gobierno para cambiar las cosas. Hay un mandato de la sociedad de cambio sin lugar a dudas, es transversal a la sociedad, no es solamente una elite, y esos cambios los tenemos que producir y para eso hemos ingresado al ministerio con el apoyo de todas las cámaras y los empresarios para ayudar a transformar las cosas que quieren. Venimos a dar una visión distinta del sector privado a la política, estamos dando un apoyo del sector privado al Gobierno

-¿Qué le están requiriendo los empresarios?

-Tienen una lista de quejas (risas). La mayoría de los problemas son macro: entre ellos reglamentaciones laborales, modificación de las leyes laborales, modificación de las leyes impositivas, modificación de todo, es decir, desregular la economía. Argentina tiene un exceso de regulaciones y Mendoza no se aparta de ese exceso de regulaciones. Los mayores problemas son nacionales. Ahora, desde la provincia sí se pueden hacer cosas también, como insistir en los municipios para que desregulen, para que sea más fácil armar una empresa, para que sea más fácil construir, para que sea más fácil abrir un negocio y todo eso lo padecemos desde la actividad privada. El gobierno de Mendoza tiene que dar respuesta a todo eso y para eso la visión empresaria la estimo imprescindible. Necesitamos que el Estado impulse a los privados.

-¿Habla de desregular Mendoza, eso que implica?

-Menos regulaciones, solamente las adecuadas. A ver, el motivo por el que se está perdiendo vitivinicultura. Y están avanzando sobre almendras, sobre pistachos, sobre... Entonces, si todo lo que van cambiando lo empezamos a regular. Hay una mentalidad política que ese es nuestro ingreso que sirve. Nosotros lo que tratamos es de ver que la gente que le va bien, le vaya mejor. E impulsar la inversión en Mendoza. Impulsar cada vez más. Crear, crear, crear. La política en general quiere regular, controlar. Y el populismo, prohibir.

El problema lo tenemos nosotros, que grabamos la agricultura. Aún así, tenemos lugar en el mundo. O sea, que somos eficientes. Somos muy eficientes cuando nos sacan regulaciones, más. Cuando el tipo de cambio sea único y libre.

-Usted confía plenamente en que el mercado va a terminar regulando todo…

Confío plenamente porque confío plenamente en la eficiencia de la agricultura y de la industria en Mendoza. Y de la gente en Mendoza.

-¿Y qué va a pasar con esos productores que no son eficientes?

A ver, la eficiencia no es un problema. O sea, usted me dice que el gobierno tiene que salvar la ineficiencia de alguien. Hace 70 años que Argentina está metido en la vida privada de la gente. Te regula todo. Entonces las protestas son todas hacia el Estado. Para que le solucionen los problemas de la falta de mercado. Cuando vos tenés mercado, se tiene que solucionar. ¿Qué te puedo solucionar yo? Yo soy un impulsor de la actividad privada cuando entiendo que es negocio una actividad.

La vitivinicultura argentina va a mejorar en el mundo. Yo no puedo cambiar el consumo del mundo. Los vinos básicos nuestros son 10.000 veces mejores que los vinos básicos europeos y americanos. Acá tenés muy buenos vinos. La relación calidad-precio es excelente. Lo que necesitamos es que el Estado salga de arriba de los privados. Los deje fluir y los impulse. Si hay después crédito, está bien. La banca internacional se encarga de los créditos. Pero acá toda la banca está mirando al Estado qué hace para prestarle plata. Porque el Estado genera todo eso que usted me dice: “Este es ineficiente, yo lo voy a salvar. Este es otro ineficiente, yo lo voy a salvar”. Entonces empezás a igualar el eficiente con el ineficiente. El que trabaja con el que no trabaja.

Lic. Rodolfo Vargas Arizu Ministro de Producción Foto: Orlando Pelichotti

-Arranca la temporada de cosecha, ¿qué tienen previsto en términos de financiamiento?

-El Fondo para la Transformación y el Crecimiento ya no depende de este ministerio, pero obviamente que estamos intercomunicados entre los ministerios. Lo que sí me preocupa y ya estamos haciendo gestiones ante las nuevas autoridades del Banco Nación es el tema de Fecovita. Hay 5.000 productores que no van a poder acceder a los créditos de cosecha y acarreo sin la garantía de Fecovita en el Banco Nación, por lo que estamos hablando.

-El presidente plantea un escenario de estanflación, lo que indicaría que el precio del vino puede llegar a sufrir. ¿En caso de ser necesario, piensa intervenir con algún operativo de compra de uva?

-La idea nuestra es intervenir lo menos posible en los mercados, esto va a ser paulatino, no podés dejar de ser muy intervencionista en el mercado, hacer nada intervencionista en el mercado, esto va a ser un proceso, la idea final es que los mercados se regulen por oferta y demanda. Hoy hay una cosecha aparentemente buena, todavía no hay buenas predicciones, falta mucho. Si esta modificación del tipo de cambio es buena, vas a tener un aumento de exportación, nosotros veníamos con un tipo de cambio muy pisado, con mucho problema en la importación de insumos, que ahora supuestamente no los vamos a tener.

-Entonces, ¿se puede descomprimir vía exportaciones?

-Nosotros tenemos muy buena relación calidad-precio en Argentina, tanto de vinos envasados como de vinos graneles, y eso puede descomprimir, seguramente puede descomprimir. Ahí está la gimnasia que hay que hacer de lo que Alfredo Cornejo ha mandado hacer en el gobierno de la provincia: internacionalizar Mendoza.

-¿Qué va a pasar con el banco de vinos?

-No sé, tengo que evaluar eso, tengo que juntarme con la gente, hay que ver.

-¿Y el acuerdo Mendoza-San Juan?

Hay que hablar con San Juan y hablar sobre este mismo tema. O sea, la desregulación es algo que tenemos que hablar. Y lo tenemos que meter en la discusión de todas las cosas. Desregular.

-¿La ganadería es una opción para diversificar en Mendoza?

-Toda la actividad económica es una oportunidad para Mendoza cuando tenés normas claras. Sí, estábamos hablando de la ganadería, que si la iban a utilizar o no. La ganadería tiene mucho futuro en el sur de la provincia. Tiene presente y tiene mucho futuro. Hay campo. ¿Cuál es el grave inconveniente de la ganadería? Los caminos para sacar el ganado. Esos caminos hay que ver la forma de hacer enripiados. Los ganaderos fuertes de Buenos Aires, que tenemos contacto, nos dicen, miren, nosotros metemos, no hay ningún problema pero con un precio acorde de la carne. Nosotros podemos hacer un boom del tema de la carne. Hay que hacer caminos, hay que hacer obras de infraestructura que las pueden hacer los mismos privados, tal vez con un bono fiscal o con algo, los mismos privados que nos ayuden. Porque hoy no hay plata. Hay que ser creativos y hay muchos ítems uno puede ayudar sin dar plata.

-¿Continuará, por ejemplo, programas que manejó este ministerio como Mendoza Activa y Enlazados?

Todo lo que sea bueno lo vamos a seguir. Enlazados creo que es muy bueno y se va a seguir. Y Mendoza Activa también. Ahora, todos esos paliativos que se dieron en la época de la pandemia son paliativos dedicados al momento que se vivió. Ahora, cuando el crédito bancario vuelva, eso se va a solucionar. También se pueden dar incentivos. Hay que ver. Lo que pasa es que esos incentivos son costos para la provincia. Hay que ver los recortes que nos van a llegar del presupuesto nacional.

Lic. Rodolfo Vargas Arizu Ministro de Producción Foto: Orlando Pelichotti

-¿La lucha antigranizo está garantizada para esta temporada?

La lucha antigranizo está garantizada hasta marzo con todas las bengalas y todo. Enrique Vaquié dejó eso armado. Después de marzo es otra discusión. Yo creo que ahora vamos a discutir todo. Entonces, la lucha antigranizo, hay que ver si a la provincia le conviene tener una empresa con cuatro aviones, con pilotos o hay que tercerizarlo.

- ¿Y con el seguro agrícola que cree que hay que hacer?

Hay que hablar del tema del seguro agrícola. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la mejor opción? También hay que copiar, hay que ver cómo se hace en Canadá, cómo se hace en Europa. El seguro agrícola debiera ser el más eficiente. Porque un riesgo que vos tenés entre el 6 y el 8 por ciento todos los años de granizo, al que le cae granizo lo destruye. Y al que no le cae, no. Ahora, hacés una lucha anti granizo con una fuerte intervención del Estado y alguien que fabrica un clavo o un changarín que trabaja en la feria tiene que poner fondos para la lucha anti granizo. Entonces, eso, las políticas de Estado, tienen que ser contenidas en el presupuesto y de orden general. Entonces, ahí hay que hablarlo. ¿Cuál es la mejor opción, si es el seguro agrícola, el que está asegurando cuánto quiere pagar, qué es lo que quiere pagar?

Perfil

Rodolfo Vargas Arizu. Es Licenciado en Enología y Frutihorticultura desde 1982, cuenta con una trayectoria de 25 años especializado en Vitivinicultura y Olivicultura. A sus 63 años y casado, forma parte de una reconocida familia vitivinícola y olivícola en Mendoza, con un legado que abarca tres generaciones. Formó parte de la planificación, financiación, construcción y puesta en marcha de Tierras Altas S.A. Bodega y Viñedos. En su incursión en la arena política lo llevó a postularse como Pre Candidato a Senador Nacional en las elecciones PASO 2021 dentro del frente Cambia Mendoza y allí perdió frente a Alfredo Cornejo. Actualmente, se destaca como uno de los líderes en Activá Mendoza + República, un espacio que reúne a referentes del sector empresarial y productivo de la provincia.