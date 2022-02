Rodolfo Suarez: “El enoturismo es algo que vino para quedarse en Mendoza”

Lo sucedido en el último tiempo no deja dudas de que Mendoza, con el principal atractivo del enoturismo, se ha convertido en el destino estrella para argentinos y extranjeros que poco a poco han podido ingresar al país en la post pandemia. Basta con llamar a cualquiera de las bodegas o restaurantes de la provincia para comprobar que las reservas están al rojo vivo. Justamente de eso y otros temas habló con Los Andes Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza.

En el marco de la inauguración del Espacio de Enoturismo de Bodega Anaia, Wines from the Andes, un moderno proyecto ubicado en la zona de Agrelo, el máximo mandatario local destacó la inversión en este tipo de proyectos que tienen que ver con el enoturismo y están tan cerca de la ciudad, con tan buena accesibilidad. “Es realmente un punto más que sumamos los mendocinos para que los turistas, no solo de Argentina, sino de Brasil, Chile, Estados Unidos o Europa, se encuentren con un turismo de altísima calidad, donde hay todo un mercado y Mendoza ha logrado ubicarse”, dijo.

“Los mendocinos tenemos que festejar este tipo de inversiones, como en el caso de Anaia que es gente de Buenos Aires que cree en Mendoza, que quiere a la provincia. Desde el Estado estamos acompañando para facilitar todo lo que se pueda las cosas”, destacó Suarez.

Nuevas inversiones en enoturismo para Mendoza

Para Suarez, el gran momento que vive el sector, donde “hay restaurantes en los que hay meses de espera”, es algo que hay que aprovechar. “Creo que viene para quedarse, porque la montaña va a seguir estando, todo lo que hay va seguir disponible. El turismo está en auge en el mundo y no va a parar. Tenemos que seguir fomentando este tipo de inversiones”, sostuvo, haciendo referencia a la gran erogación de dinero realizada por Osvaldo del Campo y Patricia Serizola.

“Con el enoturismo tenemos algo que hay que explotar porque es empleo genuino y crecimiento”, puntualizó. En este sentido, el Gobernador mendocino anticipó que planean mejorar la conectividad y los accesos a las principales regiones vitivinícolas de la provincia. “Vamos a hacer un plan que tiene que ver con caminos seguros para los turistas. Pensando en el turismo interno que llega en auto, porque no tenemos la misma conectividad aérea que teníamos antes, es algo que vamos lanzar dentro de poco”, anticipó.

Otros de los hechos que ponderó fue que Mendoza será la sede de la conferencia anual de las Grandes Capitales del Vino, donde Mariana Juri fue nombrada recientemente como presidenta. También, adelantó que “ahora que están” en condiciones, van a “salir a vender a Mendoza al mundo en las ferias internacionales”.