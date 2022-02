En la antesala de la Vendimia, se realizó por primera vez en CABA el agasajo de Bodegas de Argentina

En la antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se realizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires el agasajo de Bodegas de Argentina, la cámara que nuclea a alrededor de 200 bodegas a lo largo y ancho del país y que representa el 90% del vino que exporta el país y casi el 80% del que se comercializa en el mercado interno.

El evento empresarial más grande de la vitivinicultura argentina se llevó a cabo en Casa Milion, en pleno centro porteño, y contó con la presencia de funcionarios provinciales y porteños, además de numerosos empresarios bodegueros. En Mendoza, el agasajo se realizará en Bodega Lamadrid Estate Wines el sábado 5 de marzo en el marco de la Vendimia, que tendrá lugar entre el 4 y el 7.

“Es la primera vez que traemos este evento a Buenos Aires. Es importante porque se conoce el vino, pero no a quienes lo elaboran, y es central la vinculación que podamos tener con quienes delinean las políticas que nos ayudan a comercializarlo mejor”, manifestó a Los Andes Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina.

La empresaria habló del diálogo que mantienen con la dirigencia política. “Todos perseguimos el mismo fin, aunque a veces tenemos diferencias en el ‘cómo’. Hay medidas que no nos favorecen, otras donde sí trabajamos juntos, pero entendemos que ellos manejan variables diferentes a las nuestras”, dijo.

En esa línea, explicó a este medio que “el vino tiene una carga impositiva muy alta, por arriba del 50%, y a eso hay que sumar las retenciones y el pago de aranceles en los mercados cuando exportamos. Todo eso es una logística muy cara, y si se miden esas variables, estamos perdiendo competitividad frente a, por ejemplo, Chile”.

Ante los presentes, Ortiz apuntó que la cámara tiene una “composición atomizada” en la cual la mayoría de las bodegas son pequeñas y de índole familiar. “Al tener tantas bodegas socias y tener una representación del 90% en las exportaciones, tenemos un gran conocimiento de lo que pasa en los mercados y a través del diálogo vamos entendiendo las necesidades que tenemos”, indicó.

En ese sentido, resaltó que la cuestión de la sustentabilidad “hoy es un requerimiento para poder salir a los mercados”. “Gracias al protocolo que elaboró Bodegas de Argentina, certificado por más de 100 establecimientos, tenemos un reconocimiento en mercados monopólicos del Norte, que en sus licitaciones ya incluyen este certificado”, celebró.

Por otra parte, Ortiz hizo una especial mención al turismo enológico. “Es una industria que depende del vino, que derrama muchísimo trabajo y genera en la región mucho movimiento, no solo en Mendoza”, expresó, y puso como ejemplo Cafayate, en Salta.

Vendimia BA

En la Ciudad de Buenos Aires se presentó la Vendimia BA, que también se desarrollará entre el 4 y el 7 de marzo. Durante esos cuatro días, los porteños podrán acceder a promociones especiales en gastronomía, shows de música en vivo y visitas guiadas por el Distrito del Vino, ubicado en la Comuna 11. También se transmitirá en directo la Fiesta Nacional a través del canal oficial de Vivamos Cultura.

En Vendimia BA, más de 100 restaurantes, bares, pizzerías y vinotecas funcionarán como “Puntos Vendimia” y ofrecerán menús maridados con una copa de vino. “Lo que hacemos es posicionar la marca Vendimia”, resumió, en diálogo con Los Andes, la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario.

La funcionaria mendocina ponderó el trabajo mancomunado con el Gobierno porteño. “Estamos trabajando mucho en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires en el Distrito del Vino, pero también en otras áreas como Cultura y Turismo. Muchas acciones que se están haciendo entre ambos gobiernos forman parte de una estrategia de políticas públicas compartida”, describió.

Y agregó: “A nosotros nos sirve para posicionarnos como provincia. La mirada estratégica del Distrito del Vino tiene que ver con que la Ciudad de Buenos Aires, en épocas normales, recibe 7 millones de turistas, y nosotros queremos atraerlos a Mendoza. Estamos trabajando en el kilómetro cero del vino para que puedan llegar al origen y vivir la experiencia”, aseguró.

El ágape en Casa Milion se realizó bajo el concepto de consumo responsable, en el marco del programa Wine in Moderation. “Apelamos a la moderación y no a la prohibición”, señaló Ortiz, quien advirtió que hay “un fuerte embate” en distintos distritos con las regulaciones de “alcohol cero” al volante. La empresaria pidió “que se eduque al consumidor y no se prohíba el consumo, porque no es el camino para evitar lo que se busca evitar”.

En el agasajo estuvieron presentes, entre otros, Francisco Do Pico, vicepresidente Bodegas de Argentina y directivo del Grupo Peñaflor, y el diputado nacional del PRO Omar De Marchi.