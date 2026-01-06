Reyes Magos 2026: leve repunte en ventas, pero con tickets más bajos

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de Reyes Magos 2026 registraron un crecimiento interanual del 0,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes. Sin embargo, el leve avance no logró revertir un escenario de consumo débil y fragmentado , con menor dinamismo que el observado durante la Navidad y una marcada caída en el valor real de los tickets .

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , la fecha mostró escaso movimiento generalizado, ventas mayormente moderadas o mínimas y una fuerte dependencia de promociones agresivas —descuentos del 20% al 40%, ofertas 2x1 y financiación en cuotas— que, en muchos casos, no alcanzaron para impulsar la demanda .

Para el 82,2% de los comercios consultados, el resultado fue igual o peor a lo esperado, mientras que un 17,8% señaló haber vendido menos de lo previsto. En numerosos rubros, la celebración de Reyes tuvo una incidencia baja o directamente inexistente, condicionada por ingresos ajustados, la cercanía con otras fechas de alto gasto y la competencia del canal online.

El ticket promedio se ubicó este año en $36.656 . Al compararlo con el de 2025, que había sido de $48.081, y ajustarlo por la inflación interanual, se observa una caída real del 41,9% . El dato refleja un cambio en el patrón de consumo : si bien en algunos casos se vendieron más unidades , el gasto promedio por compra fue significativamente menor, con una clara preferencia por regalos de menor valor .

El uso de tarjetas de crédito fue predominante , mientras que el pago en efectivo resultó casi nulo y el débito perdió participación. Este comportamiento evidenció un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez. Incluso con una amplia disponibilidad de promociones bancarias y planes de financiación de hasta 6 y 12 cuotas sin interés en compras de mayor importe, el impacto comercial fue limitado y las ventas se mantuvieron en niveles bajos o apenas moderados.

Desempeño por rubros

Del análisis sectorial surge que tres rubros lograron incrementos interanuales, mientras que dos mostraron caídas en comparación con Reyes 2025. Las bajas se registraron en Indumentaria (-2,5%) y en Calzado y marroquinería (-1,1%). En contraste, Librerías encabezó las subas con un crecimiento del 5%, seguido por Equipos de audio y video, celulares y accesorios (+1,1%) y Juguetería (+0,9%).

En Calzado y marroquinería, las ventas cayeron 1,1% interanual, con un ticket promedio de $45.727, por encima del promedio general, aunque insuficiente para compensar la baja en las cantidades vendidas. Los comercios describieron un desempeño discreto, similar al de un día habitual, con consumidores muy cautelosos y enfocados en precios. Las operaciones se concretaron casi exclusivamente con tarjetas y algunos descuentos puntuales, mientras que el efectivo tuvo una presencia marginal.

El rubro Equipos de audio y video, celulares y accesorios mostró una suba del 1,1%, con un ticket promedio de $38.940. Las ventas se concentraron en accesorios de bajo y mediano precio —como auriculares, cargadores y periféricos—, mientras que los productos de mayor valor, como celulares o equipos más sofisticados, tuvieron muy poca salida. La financiación fue clave para cerrar operaciones, aunque los comerciantes coincidieron en que la demanda fue débil y muy condicionada por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia del canal online.

Comercios y jugueterías apuestan a los descuentos, promociones bancarias y cuotas para aumentar la venta de juguetes para Reyes Magos. Fotos: Daniel Caballero / Los Andes Comercios y jugueterías apostaron a los descuentos, promociones bancarias y cuotas para aumentar la venta de juguetes para Reyes Magos. Fotos: Daniel Caballero / Los Andes

La Indumentaria fue el sector con peor desempeño relativo, con una caída interanual del 2,5% y un ticket promedio de $37.595. Desde el sector señalaron que Reyes no es una fecha relevante para este rubro y que el gasto ya se había concentrado en Navidad. Las promociones y liquidaciones no lograron generar un repunte sostenido, en un contexto de consumidores focalizados en precios mínimos.

En Juguetería, las ventas crecieron 0,9% interanual, con un ticket promedio de $44.851. El movimiento fue irregular y concentrado en horarios puntuales, con bajo flujo de público, pero una tasa de conversión relativamente alta. Predominaron las compras de juguetes de menor valor y, aunque se vendieron más unidades, el importe real del regalo fue inferior al del año anterior.

Por último, Librerías fue el rubro de mejor desempeño, con un crecimiento del 5% interanual y un ticket promedio de $30.374, el más bajo de la muestra. Aun así, los comerciantes describieron un escenario frágil, con alta sensibilidad al precio, más consultas que compras efectivas y ventas sostenidas principalmente por un público fiel, más que por un aumento generalizado del consumo.

El relevamiento fue realizado por CAME entre el 4 y el 5 de enero de 2026, sobre una muestra de 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires, a partir del trabajo de un equipo de 35 encuestadores.