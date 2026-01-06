6 de enero de 2026 - 09:17

Esta es la verdadera historia de la llegada de los Reyes Magos: qué significa que lleguen a tu casa

El día de Reyes es una de las celebraciones más mágicas para los niños, pero pocos saben que hay detrás de esta costumbre.

Este es el origen de la historia de los Reyes Magos.

Este es el origen de la historia de los Reyes Magos.

Por Alejo Zanabria

Todos sabemos que el 6 de enero es el día de la llegada de los Reyes Magos, pero pocos conocen la historia detrás de esta fascinante celebración religiosa. Mientras esperamos la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, te hacemos conocer el origen de su historia y las curiosidades de esta festividad alrededor del mundo.

La historia de esta tradición se remonta a la historia bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1-12, en el Nuevo Testamento. En él se menciona la visita de los magos de Oriente al niño Jesús, días después de su nacimiento.

Según la narración cristiana, unos “magos” del oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el “Rey de los Judíos que ha nacido”. Estos sabios eran considerados astrólogos, por lo que siguieron la estrella de Belén para encontrar al recién nacido.

Para Jesús, estos visitadores llevaron regalos simbólicos: oro que representa realeza, incienso que se asocia a la divinidad y mirra que simboliza la futura muerte.

La verdad sobre los Reyes Magos

Hay datos que no se conocen con exactitud. Como por ejemplo si de verdad eran reyes o no, el evangelio de Mateo hace referencia a “unos sabios de Oriente”. En algunas traducciones de la Biblia se habla de “magos” pero en sentido de personas sabias.

Algo parecido ocurre con los nombres que es algo recurrente por las diversas traducciones a los textos bíblicos, la primera documentación los tiene llamados así en por un mosaico de la basílica de San Apolinar el Nuevo.

Qué marca la llegada de los Reyes Magos

La celebración por la llegada de los reyes se extendió por todo el mundo. Hay muchas diferencias entre las tradiciones en distintos países y regiones, en algunos se hacen desfiles y cabalgatas.

En otros lados como nuestro país se dejan zapatos o zapatillas debajo del árbol de navidad junto a pasto y agua para los camellos de los reyes en forma de agradecimiento por los regalos.

Por último, la fecha del 6 de enero también marca el final de la temporada navideña en muchas culturas y es el fin de la temporada de festividades, y en la mayoría de lugares, es el día en que los niños reciben regalos tal como los recibió Jesús unos días después de su nacimiento.

